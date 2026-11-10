EKSPLOZIJA NAKON KOMŠIJSKE SVAĐE I PUCNJAVE, IMA MRTVIH I RANJENIH! Poginuo policajac koji je pregledao sumnjivi ranac, kolega teško povređen (VIDEO)
U gradu Ovijedu na severu Španije danas je jedan policajac poginuo, a drugi je ranjen kada je eksplodirao sadržaj ranca koji su pregledali.
BBC navodi da se eksplozija dogodila jutros kada su vodiči policijskih pasa i pripadnici jedinice za uklanjanje eksploziva stigli i pregledali sumnjivi ranac nakon izveštaja o sporu između komšija.
- Jedna žena je upucana tokom svađe, a osumnjičeni je još uvek na slobodi - saopštila je policija.
I ta žena i ranjeni policajac su prevezeni u bolnicu na lečenje.
Španska policija je odala počast pripadniku snaga bezbednosti koji je imenovan kao Huan Hose.
- Naša srca su sa njegovom porodicom, prijateljima, kolegama i voljenima - piše u objavi na društvenoj mreži X.
Na incident je reagovao Alberto Nunjez Feiho, lider španske opozicije i predsednik Narodne partije.
- Ono što se dogodilo u Ovijedu je srceparajuće. Moje saučešće porodici policajca koji je poginuo i najbolje želje za oporavak onom koji je teško povređen - naveo je Feiho.
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)