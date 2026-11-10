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U gradu Ovijedu na severu Španije danas je jedan policajac poginuo, a drugi je ranjen kada je eksplodirao sadržaj ranca koji su pregledali.

BBC navodi da se eksplozija dogodila jutros kada su vodiči policijskih pasa i pripadnici jedinice za uklanjanje eksploziva stigli i pregledali sumnjivi ranac nakon izveštaja o sporu između komšija.

- Jedna žena je upucana tokom svađe, a osumnjičeni je još uvek na slobodi - saopštila je policija.

I ta žena i ranjeni policajac su prevezeni u bolnicu na lečenje.

Španska policija je odala počast pripadniku snaga bezbednosti koji je imenovan kao Huan Hose.

- Naša srca su sa njegovom porodicom, prijateljima, kolegama i voljenima - piše u objavi na društvenoj mreži X.

Na incident je reagovao Alberto Nunjez Feiho, lider španske opozicije i predsednik Narodne partije.

- Ono što se dogodilo u Ovijedu je srceparajuće. Moje saučešće porodici policajca koji je poginuo i najbolje želje za oporavak onom koji je teško povređen - naveo je Feiho.

(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)

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