Magdalena Oksinjanska, ubio je rođeni brat u masakru u Krakovu

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Magdalena Oksinjski (21), studentkinja Akademije likovnih umetnosti u Krakovu i prva identifikovana žrtva čije su fotografije dospele u javnost, bila je izuzetno darovita slikarka pred kojom je stajala svetla budućnost.

Njen život brutalno je prekinuo rođeni brat, dvadesetčetvorogodišnji Mihal Oksinjski, koji joj je u porodičnoj kući presudio sa dva hica u glavu. U istom mahu ubio je i njihove roditelje - prema izveštajima poljskih medija, oca Januša (53) i majku Renatu (52) - kao i njihova dve mačke, pre nego što se automobilom uputio ka centru grada.

Komšije i prijatelji pamte je kao primernu studentkinju, skromnu, toplu i neizmerno talentovanu devojku. Njen univerzitetski profesor Andžej Bednarčik oprostio se od nje potresnim rečima da "posle ovoga ništa više neće biti isto", dok su je u centru za vanškolske aktivnosti opisali kao retko viđenu umetničku dušu - osećajnu, vrednu i posvećenu stvaranju.

Masar u centru Krakova

Sa više od 500 komada municije u vozilu, Oksinjski se dovezao do prepunog glavnog trga u Krakovu i otvorio nasumičnu vatru na prolaznike. U krvavom pohodu ubio je još šestoro ljudi, a ranio petnaestoro.

1/21 Vidi galeriju Mesto masovne pucnjave na Glavnom trgu u poljskom Krakovu, gde je naoružani napadač ubio šest osoba i ranio više ljudi, nakon čega je intervenisala policija. Foto: Beata Zawrzel/AP

Među nastradalima su tridesetdvogodišnji britanski državljanin, kao i pedesettrogodišnja Izabela Vožna, slikarka i majka četvoro dece koja je neposredno pre toga otvorila izložbu.

Izabela Vožna, ubijena u masakru u Krakovu Foto: Printscreen

Gradonačelnik mesta Hođež, Jacek Gurš, izjavio je da se Izabela našla na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, podsetivši da je bila osoba koja je sve oko sebe osvajala nesebičnom dobrotom i optimizmom.

1/10 Vidi galeriju Građani pale sveće povodom masovne pucnjave u Krakovu, Poljska Foto: Beata Zawrzel/AP

Masakr su prekinuli policajci Artur Moranjski i Jakub "Kuba" Kulik, koji su napadača savladali oružjem. Oksinjski je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu, gde je u ponedeljak ujutru preminuo.

Obojica povređenih policajaca nalaze se na lečenju i pri svesti su; Moranjski se u nedelju probudio iz kome, a njegova prva misao bila je pitanje da li je njegov kolega Kuba preživeo.

Jakub Kulik (levo) i Artur Moranjski (desno), policajaci koji su savladali naoružanog napadača i sprečili još veći pokolj u Krakovu Foto: X/Polonopedia | Poland Today

Krakov je u ponedeljak uveče utihnuo u masovnoj memorijalnoj šetnji, tokom koje su hiljade građana palile sveće na mestima stradanja. Zvanični motiv napada još uvek nije utvrđen.