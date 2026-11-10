OVO JE MAGDALENA (21) KOJU JE ROĐENI BRAT OVERIO SA DVA METKA U GLAVU! Objavljena fotografija prelepe studentkinje, krvnik potom sejao smrt po Krakovu! (FOTO)
- Magdalena Oksinjski (21), studentkinja umetnosti u Krakovu, bila je prva identifikovana žrtva masakra, a pamtili su je kao talentovanu i skromnu devojku.
- Njen brat Mihal ubio je nju i roditelje, a potom je sa više od 500 metaka otvorio vatru na glavnom trgu u Krakovu i usmrtio još šestoro ljudi.
- Napad su zaustavili policajci, dok je motiv i dalje nepoznat, a istraga traje.
Magdalena Oksinjski (21), studentkinja Akademije likovnih umetnosti u Krakovu i prva identifikovana žrtva čije su fotografije dospele u javnost, bila je izuzetno darovita slikarka pred kojom je stajala svetla budućnost.
Njen život brutalno je prekinuo rođeni brat, dvadesetčetvorogodišnji Mihal Oksinjski, koji joj je u porodičnoj kući presudio sa dva hica u glavu. U istom mahu ubio je i njihove roditelje - prema izveštajima poljskih medija, oca Januša (53) i majku Renatu (52) - kao i njihova dve mačke, pre nego što se automobilom uputio ka centru grada.
Komšije i prijatelji pamte je kao primernu studentkinju, skromnu, toplu i neizmerno talentovanu devojku. Njen univerzitetski profesor Andžej Bednarčik oprostio se od nje potresnim rečima da "posle ovoga ništa više neće biti isto", dok su je u centru za vanškolske aktivnosti opisali kao retko viđenu umetničku dušu - osećajnu, vrednu i posvećenu stvaranju.
Masar u centru Krakova
Sa više od 500 komada municije u vozilu, Oksinjski se dovezao do prepunog glavnog trga u Krakovu i otvorio nasumičnu vatru na prolaznike. U krvavom pohodu ubio je još šestoro ljudi, a ranio petnaestoro.
Među nastradalima su tridesetdvogodišnji britanski državljanin, kao i pedesettrogodišnja Izabela Vožna, slikarka i majka četvoro dece koja je neposredno pre toga otvorila izložbu.
Gradonačelnik mesta Hođež, Jacek Gurš, izjavio je da se Izabela našla na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, podsetivši da je bila osoba koja je sve oko sebe osvajala nesebičnom dobrotom i optimizmom.
Masakr su prekinuli policajci Artur Moranjski i Jakub "Kuba" Kulik, koji su napadača savladali oružjem. Oksinjski je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu, gde je u ponedeljak ujutru preminuo.
Obojica povređenih policajaca nalaze se na lečenju i pri svesti su; Moranjski se u nedelju probudio iz kome, a njegova prva misao bila je pitanje da li je njegov kolega Kuba preživeo.
Krakov je u ponedeljak uveče utihnuo u masovnoj memorijalnoj šetnji, tokom koje su hiljade građana palile sveće na mestima stradanja. Zvanični motiv napada još uvek nije utvrđen.
Iako su pojedini vladini izvori u početku povezivali ubicu sa radikalno desničarskom ideologijom, zvaničnici su ubrzo ublažili te ocene. Portparol vlade Adam Šlapka apelovao je na javnost da se uzdrži od preuranjenih zaključaka dok istraga detaljno ne utvrdi sve okolnosti tragedije.
(Kurir.rs/Sun)