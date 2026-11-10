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Magdalena Oksinjski (21), studentkinja Akademije likovnih umetnosti u Krakovu i prva identifikovana žrtva čije su fotografije dospele u javnost, bila je izuzetno darovita slikarka pred kojom je stajala svetla budućnost.

Njen život brutalno je prekinuo rođeni brat, dvadesetčetvorogodišnji Mihal Oksinjski, koji joj je u porodičnoj kući presudio sa dva hica u glavu. U istom mahu ubio je i njihove roditelje - prema izveštajima poljskih medija, oca Januša (53) i majku Renatu (52) - kao i njihova dve mačke, pre nego što se automobilom uputio ka centru grada.

Komšije i prijatelji pamte je kao primernu studentkinju, skromnu, toplu i neizmerno talentovanu devojku. Njen univerzitetski profesor Andžej Bednarčik oprostio se od nje potresnim rečima da "posle ovoga ništa više neće biti isto", dok su je u centru za vanškolske aktivnosti opisali kao retko viđenu umetničku dušu - osećajnu, vrednu i posvećenu stvaranju.

Masar u centru Krakova

Sa više od 500 komada municije u vozilu, Oksinjski se dovezao do prepunog glavnog trga u Krakovu i otvorio nasumičnu vatru na prolaznike. U krvavom pohodu ubio je još šestoro ljudi, a ranio petnaestoro.

Mesto masovne pucnjave na Glavnom trgu u poljskom Krakovu, gde je naoružani napadač ubio šest osoba i ranio više ljudi, nakon čega je intervenisala policija. Foto: Beata Zawrzel/AP

Među nastradalima su tridesetdvogodišnji britanski državljanin, kao i pedesettrogodišnja Izabela Vožna, slikarka i majka četvoro dece koja je neposredno pre toga otvorila izložbu.

Izabela Vožna, poginula u masakru u Krakovu
Izabela Vožna, ubijena u masakru u Krakovu Foto: Printscreen

Gradonačelnik mesta Hođež, Jacek Gurš, izjavio je da se Izabela našla na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, podsetivši da je bila osoba koja je sve oko sebe osvajala nesebičnom dobrotom i optimizmom.

Građani pale sveće povodom masovne pucnjave u Krakovu, Poljska Foto: Beata Zawrzel/AP

Masakr su prekinuli policajci Artur Moranjski i Jakub "Kuba" Kulik, koji su napadača savladali oružjem. Oksinjski je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu, gde je u ponedeljak ujutru preminuo.

Obojica povređenih policajaca nalaze se na lečenju i pri svesti su; Moranjski se u nedelju probudio iz kome, a njegova prva misao bila je pitanje da li je njegov kolega Kuba preživeo.

Jakub Kulik (levo) i Artur Moranjski (desno), policajaci koji su savladali naoružanog napadača i sprečili još veći pokolj u Krakovu
Jakub Kulik (levo) i Artur Moranjski (desno), policajaci koji su savladali naoružanog napadača i sprečili još veći pokolj u Krakovu Foto: X/Polonopedia | Poland Today

Krakov je u ponedeljak uveče utihnuo u masovnoj memorijalnoj šetnji, tokom koje su hiljade građana palile sveće na mestima stradanja. Zvanični motiv napada još uvek nije utvrđen.

Iako su pojedini vladini izvori u početku povezivali ubicu sa radikalno desničarskom ideologijom, zvaničnici su ubrzo ublažili te ocene. Portparol vlade Adam Šlapka apelovao je na javnost da se uzdrži od preuranjenih zaključaka dok istraga detaljno ne utvrdi sve okolnosti tragedije.

(Kurir.rs/Sun)

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