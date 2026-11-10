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Kako piše bugarski portal 24chasa.bg, poklapanje lokacija na kojima su se dogodile dve nesreće verovatno je posledica toga što je pažnja vozača bila usmerena na prethodne incidente u neposrednoj blizini.

Prvi sudar dogodio se na kolovoznoj traci u smeru ka Burgasu, kada je teretno vozilo preprečilo put autobusu koji je prevozio putnike. Ubrzo je iza autobusa došlo do sudara sa drugim kamionom, koji je prevozio žito, a u njegov zadnji deo potom je udario i putnički automobil. Ove informacije saopštio je vršilac dužnosti glavnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske Ljubomir Nikolov.

Prema dosadašnjim podacima, svi poginuli nalazili su se na toj strani autoputa, a pretpostavlja se da je nagla pojava guste magle doprinela nastanku lančanog sudara.

U obe nesreće učestvovalo je ukupno 86 vozila – 63 na deonici u smeru ka Burgasu i 23 na suprotnoj strani autoputa.

1/6 Vidi galeriju Lančani sudar na auto-putu u Bugarskoj, učestovalo 86 vozila Foto: HANDOUT/ SVOBODEN GLAS/ MIHAIL DINEV / AFP / Profimedia

Broj poginulih i povređenih

Zamenik ministra unutrašnjih poslova Kalojan Kalojanov izjavio je da je na mestu nesreće život izgubilo 10 osoba, dok je još jedna preminula u bolnici.

Prema dostupnim podacima, 28 povređenih zbrinuto je u zdravstvenim ustanovama u oblasti Sliven, 16 u oblasti Jambol, dok je još šest osoba hospitalizovano u Burgasu.

"Pretpostavljamo da je do nesreće na kolovoznoj traci u smeru ka Sofiji došlo po istom mehanizmu, dok je poklapanje mesta na kojima su se dogodila oba sudara verovatno posledica odvraćanja pažnje vozača zbog nesreće koja se dogodila u neposrednoj blizini", objasnio je Nikolov.

On je naveo da su svi povređeni prevezeni u bolnice. Pretpostavlja se da će jedna od povređenih osoba u Burgasu biti transportovana vojnim avionom "Spartan". Nekoliko osoba nalazi se na odeljenju intenzivne nege. Prema dosadašnjim informacijama, među povređenima i poginulima nema dece.

Istraga i moguće unapređenje signalizacije

Glavni sekretar policije najavio je da će biti razmotrena mogućnost unapređenja horizontalne saobraćajne signalizacije na deonicama na kojima se često pojavljuje magla.

"Detaljno ćemo ispitati čitavu saobraćajnu nesreću", dodao je on.

Nakon prijave o nesreći, po njegovom nalogu aktivirana je operacija "Spasi".

1/6 Vidi galeriju Lančani sudar na auto-putu u Bugarskoj, učestvovalo 86 vozila Foto: screnshot X/transbulgaria

Premijer potvrdio broj žrtava, autoput i dalje zatvoren

U dve teške saobraćajne nesreće koje su jutros dovele do zatvaranja auto-puta "Trakija", u blizini petlje Zimnica u oblasti Jambol, nije bilo povređene niti stradale dece.

Bugarski premijer Rumen Radev saopštio je da je broj poginulih dostigao 11, dok je 48 osoba povređeno.

Na mestu nesreće prisutan je veliki broj policajaca, ekipa Hitne pomoći i 17 vatrogasnih jedinica.