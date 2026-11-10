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Nemačka vlada će platiti 6,6 milijardi evra kako bi dobila 50 odsto udela u francusko-nemačkoj holding kompaniji KNDS iz oblasti odbrambene industrije.

To je danas objavio Rojters pozivajući se na dve osobe upoznate s ovom transakcijom.

Navodi se da dokument vlade kancelara Fridriha Merca pokazuje da je Berlin prošle nedelje postigao dogovor sa članovima porodica koje su vlasnici nemačkog dela KNDS o kupovini 50 odsto udela u proizvođaču tenkova Leopard 2, dok teži većem uticaju nad odbrambenom tehnologijom od kritičnog značaja.

Cena od 6,6 milijardi evra za 50 odsto udela je znatno manja od sume koju je vlada ranije planirala da potroši za 40 odsto udela u tom holdingu.

Taj predlog sporazuma iz juna ove godine predviđao je izdvajanje do 7,2 milijarde evra.

Nedeljnik Špigel je prvi objavio novu kupovnu cenu.

1/11 Vidi galeriju Leopard 2 Foto: Printskrin Twitter, Printscreen/Google maps/Youtube/Flags of the World Official/Bundeswehr, Shutterstock

Pozivajući se na izvore iz nemačkog parlamenta, list je naveo da je cena zasnovana na proceni vrednosti KNDS od 11,2 milijarde evra pre odlaganja početne javne ponude, odnosno izlaska na berzu te kompanije, plus premija od jedne milijarde evra.

"Bezbednosna situacija u Evropi se značajno menja"

Nemačka vlada je odbila da komentariše poverljive detalje pregovora koji su u toku, poručivši samo da planirana investicija „predstavlja "važnu odluku u vreme kada se bezbednosna situacija u Evropi značajno menja".

Porodice akcionara su odbile da komentarišu ova saznanja.

1/8 Vidi galeriju Nemački tenk Leopard Foto: Printscreen/Google maps/Youtube/Flags of the World Official/Bundeswehr, Youtube

Prema dokumentu Ministarstva finansija Nemačke pripremljenom za sednicu Odbora za budžet Bundestaga, Nemačka ima za cilj da izjednači vlasnički udeo Francuske u KNDS i izbegne da bude nadglasana prilikom donošenja ključnih odluka.

Polovinu KNDS drži kompanija je u vlasništvu francuske države.

1/10 Vidi galeriju Francuski predsednik Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc Foto: FRIEDEMANN VOGEL/EPA

Nemačka bi u početku preuzela udeo pomenutih porodica, a plan Berlina i Pariza bio da vremenom smanje svoje udele na 40 odsto nakon izlaska KNDS na berzu, ukoliko tržišni uslovi to dozvole.