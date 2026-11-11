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Denis Jaroslavski, komandant 57. motorizovane brigade Ukrajine, izveštava da je ruska komanda izdala naređenje da se u potpunosti unište ključni mostovi preko reke Dnjepar.

Prema izveštajima, Jaroslavski je izjavio da cilj nije samo ometanje ukrajinske vojne i civilne logistike, već i stvaranje nepodnošljivih uslova za život u najvećim gradovima zemlje. Naveo je da Moskva razmatra potencijalno naoružanje, identifikuje ranjive tačke i izrađuje detaljne operativne planove.

Prema listu The Moscow Times, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov rekao je ruskom predsedniku Vladimiru Putinu da je vojska spremna da napadne strateški važne mostove u Ukrajini.

Ruske snage su pojačale udare na energetska postrojenja Ukrajine kako se zima približava, a nedavno su počele da gađaju i mostove u Kijevu.

Takođe su zabeleženi udari na most sa kosim zategama u Zaporožju 6. oktobra i Centralni most u gradu Dnjipru 30. oktobra.

Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je 9. novembra, nakon sastanka sa glavnokomandujućim Oružanih snaga Ukrajine Mihajlom Drapatim, da Rusija namerava da podeli Ukrajinu duž reke Dnjepar.

- Detaljno smo razgovarali o izazovima koje nosi ruska operacija protiv naših mostova i energetske mreže – Rusija pokušava da podeli Ukrajinu duž Dnjepra i da što više uništi živote ljudi, svakodnevicu naših gradova i sela - rekao je Zelenski.

Mogu li se ključni mostovi uništiti?

Ukrajinski portal Kommersant, pozivajući se na Anu Minjukovu – stručnjaka za mostogradnju – naveo je da su mostovi preko reke Dnjepar projektovani da izdrže značajna opterećenja i da je malo verovatno da oštećenje pojedinačnih elemenata sruši čitavu konstrukciju.

Međutim, udari balističkih raketa ili višestruki napadi dronova mogli bi da onesposobe prelaze i time ostvare Putinov cilj. To mišljenje deli i stručnjak za saobraćaj Dmitrij Bespalov, koji je izjavio:

"Mostovi se obično ne uništavaju raketama, već eksplozivom koji postavljaju inženjerci... Mi smo rušili mostove u sklopu naše aktivne odbrane 2022. godine... Ako tačno znate gde da postavite eksplozivno punjenje, popravku mosta možete učiniti potpuno neisplativom".

Dvostruke mere opreza?

Portal Censor.NET izvestio je 30. oktobra da se alternative postojećim prelazima preko reke Dnjepar već grade, sa planom da prvi mostovi budu otvoreni početkom 2027. godine.

Prema rečima ukrajinskog ministra za obnovu i infrastrukturu Mikole Kalašnjika, u planu je 21 alternativni most.