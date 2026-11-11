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Saobraćaj i druge javne službe širom Španije suočili su se sa ozbiljnim poremećajima u prvom generalnom štrajku u poslednjih 14 godina, koji su vodeći sindikati sazvali zbog stambene krize i visokih troškova života.

Demonstracije su takođe planirane kasnije u sredu, pri čemu se najveći protesti očekuju u Madridu i Barseloni. Građani Španije izlaze na parlamentarne izbore 29. novembra.

Oprečne ocene odziva i incidenti na ulicama

Čelnik velikog radničkog sindikata UGT, Pepe Alvarez, izjavio je da je štrajk bio uspešan uz "masovno" učešće, dok je Unai Sordo iz sindikata CC OO naveo da je odziv bio "veoma značajan".

Međutim, Španska konfederacija poslovnih organizacija saopštila je da je učešće bilo "slabo i neujednačeno", u zavisnosti od sektora i delova zemlje.

Neki od najvećih poremećaja u sredu zabeleženi su u glavnim industrijskim centrima Madrida i severoistočnom regionu Katalonije, gde je saobraćaj bio blokiran na nekoliko ključnih saobraćajnica.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su desetine ljudi privedene zbog različitih incidenata, dok španski mediji prenose da su agencije za nekretnine bile meta napada na svoje kancelarije.

1/11 Vidi galeriju Generalni štrajk u Španiji Foto: Emilio Morenatti/AP, Francisco Seco/AP, JUAN GONZALEZ/EFE

Tragičan povod i eksplozija cena zakupa

Štrajk je pokrenut talasom protesta zbog nedostatka pristupačnog stanovanja i rasta životnih troškova, nakon prinudnog iseljenja 87-godišnje Marikarmen Abaskal iz stana u Madridu u kojem je živela sedam decenija. Preminula je u bolnici nekoliko nedelja kasnije.

Cene zakupa u prestonici naglo su porasle poslednjih godina. Mesečni najam stana od 50 kvadratnih metara u Madridu u oktobru je u proseku iznosio 1.170 evra, prema podacima portala za nekretnine Idealista, dok prosečna bruto mesečna plata u Španiji iznosi oko 2.460 evra. To čini skoro polovinu prosečne bruto zarade - znatno iznad granice od 30% prihoda koju stambeni stručnjaci i javne institucije preporučuju za troškove stanovanja.

Politički sukobi i prevremeni izbori

Socijalistički premijer Pedro Sančez raspisao je vanredne izbore prošlog meseca, nakon što parlament nije usvojio njegov plan stambene reforme.

Španija nije imala generalni štrajk još od 2012. godine, za vreme konzervativne vlade Marijana Rahoja.

I dok su raniji štrajkovi predstavljali problem za vlast, ovaj put situacija je drugačija. Sančez i njegovi ministri su čak ohrabrili radnike da obustave rad i zahtevaju pristupačnije stanovanje.

"Vaš osmočasovni radni dan. Vaša penzija. Vaše javno zdravstvo… Sve su to bile kolektivne pobede", napisao je premijer na društvenim mrežama, hvaleći učesnike nekadašnjih štrajkova. Nasuprot tome, konzervativna Narodna partija (PP) optužila je vladu da štrajk zloupotrebljava kao oruđe za postizanje izborne koristi.

Lider PP-a Alberto Nunjez Feiho nazvao je generalni štrajk "besmislicom", a sindikate "mafijom" i "otpadom". Feihoova stranka vodi u anketama, a stranački portparol Migel Teljado optužio je vlast da koristi štrajk kako bi zastrašila birače od dolaska desnice na vlast, što trenutno deluje kao najizgledniji ishod izbora 29. novembra.

Sančez je ove sedmice za špansku televiziju poručio: "Prava besmislica jeste dovoditi u pitanje pravo radnika na štrajk".

Reakcije poslodavaca i energetski pokazatelji

Potpredsednik najvećeg udruženja poslodavaca u Španiji (CEOE), Migel Garido, oštro je kritikovao štrajk, napominjući da preduzeća nemaju mnogo veze sa kretanjem cena nekretnina.

"Ovo nije štrajk motivisan radnim pravima, već politikom, i direktno je povezan sa raspisivanjem prevremenih izbora", ocenio je Garido.

Demonstracije su planirane u više velikih španskih gradova tokom dana, a masovnost protesta smatraće se jasnim pokazateljem nezadovoljstva građana uoči glasanja.