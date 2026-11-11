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Vanredni i opunomoćeni ambasador Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama Aleksandar Darčijev preminuo je u 66. godini, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

Portparolka ministarstva, Marija Zaharova, navela je u zasebnoj izjavi da je Darčijev preminuo u Moskvi usled hronične bolesti.

Nije rečeno koja je to bolest.

Darčijev je bio u diplomatskoj službi od 1992. godine. Radio je na različitim funkcijama u centralnom aparatu Ministarstva spoljnih poslova Rusije, kao i u diplomatskim predstavništvima u inostranstvu.

Zvanje vanrednog i opunomoćenog ambasadora dobio je u februaru 2016. godine, dok je obavljao dužnost ruskog ambasadora u Kanadi. Tu funkciju obavljao je od 2014. do 2020. godine.

Na dužnost ambasadora Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama stupio je u martu 2025. godine.

Istovremeno je postao i stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji američkih država u Vašingtonu.

"Izvanredan diplomata"

U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rusije Darčijev opisan kao "izvanredan diplomata, iskusan rukovodilac, dobar drug i mentor", kao i vrsni poznavalac prilika u SAD, i da je radio "u jednoj od najvažnijih oblasti ruske spoljne politike".

Foto: Shutterstock

Ovaj dugogodišnji diplomata obavljao je dužnost ambasadora u SAD od početka 2025. godine, navodi se na njegovom profilu na veb-sajtu ambasade Rusije u Vašingtonu.

Na tom mestu nasledio je Anatolija Antonova, koji je razrešen dužnosti krajem 2024. godine.

Rusko ministarstvo spoljnih poslova nije navelo datum niti mesto sahrane Aleksandra Darčijeva. Zaharova je izjavila da će detalji o komemoraciji biti naknadno saopšteni.

Još jedan ruski diplomata, stalni predstavnik Rusije pri UN Vitalij Čurkin, bio je preminuo iznenada.

To se desilo u februaru 2017. godine u Njujorku, kada je Čurkin imao 64 godine.

U trenutku smrti, Čurkin je bio ambasador sa najdužim stažom u Savetu bezbednosti UN, budući da je na toj funkciji bio od 2006. godine.