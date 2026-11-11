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Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongopremašio je 11.000, pokazuju vladini podaci objavljeni danas.

Broj potvrđenih infekcija iznosi 11.042, dok je 5.387 ljudi preminulo od te bolesti, preneo je Rojters.

Izbijanje ove epidemije, izazvane retkim sojem virusa ebole, proglašeno je sredinom maja.

Za ovaj soj ne postoje odobrene vakcine.

Kasno otkrivanje, sukobi i opterećeni zdravstveni sistemi doveli su do bržeg širenja virusa nego u prethodnim epidemijama.

Bolest je sada prijavljena u istočnoj, centralnoj i zapadnoj Africi.

Ovo je najveća epidemija ebole na afričkom kontinentu ikad zabeležena.

Kurir.rs/Tanjug

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