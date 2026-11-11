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Ruska Federalna služba bezbednosti(FSB) saopštila je danas da je u Kalinjingradskoj oblasti uhapsila dve osobe za koje tvrdi da su agenti poljskih obaveštajnih službi, dok je Varšava odbacila te navode kao provokaciju i dezinformaciju, prenosi Rojters pozivajući se na rusku agenciju Interfaks.

Saopštenje FSB objavljeno je 11. novembra, na dan kada Poljska obeležava 108. godišnjicu obnove državnosti.

Prema tvrdnjama ruske službe, uhapšeni su radili za Vojnu obaveštajnu službu poljskog Ministarstva odbrane i Agenciju za unutrašnju bezbednost. Navodno su prikupljali i prosleđivali podatke o ruskim vojnicima, objektima Ministarstva odbrane Rusije, kao i o društveno-ekonomskim prilikama i migracionoj politici u toj oblasti.

Protiv njih su pokrenuti krivični postupci zbog špijunaže, a sud im je odredio pritvor, saopštio je FSB.

Ruska služba navela je i da je izdala upozorenja sedmorici poljskih i trojici ruskih državljana zbog navodnih kontakata sa poljskim obaveštajnim službama. Sedmorici Poljaka zabranjen je ulazak u Rusiju, dok su vize ukinute za još 14 poljskih državljana.

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Portparol poljskog ministra-koordinatora specijalnih službi Jacek Dobžinjski odbacio je tvrdnje Moskve, ocenivši ih kao novu provokaciju i čin dezinformisanja.

"Ne komentarišem materijale koje ruske službe objavljuju na internetu. Na Dan nezavisnosti na njih gledam pre svega kao na još jednu provokaciju i čin dezinformisanja", napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Poljska je ranije pojačala policijsko prisustvo u blizini granice sa Kalinjingradskom oblasti zbog rizika od mogućih diverzija i sabotaža.

Kalinjingradska oblast je ruska eksklava između Poljske i Litvanije, u kojoj se nalaze vojne baze, raketni sistemi i jedinice ruske Baltičke flote.

Prema podacima poljskih specijalnih službi, od početka 2024. godine oko 100 osoba osumnjičeno je za špijunažu i sabotaže.