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Oko 6.300 škola širom Italije primilo je danas elektronske poruke sa pretnjama bombama, zbog čega su škole evakuisane, dok su slične pretnje upućene i obrazovnim ustanovama u Škotskoj, Severnoj Irskoj i Republici Irskoj, ali su tamo ocenjene kao lažne i nije bilo prekida nastave, prenosi Rojters.

Italijanske škole brzo su evakuisane nakon prijema upozorenja, zbog čega su brojni roditelji morali da prekinu svoje obaveze i dođu po decu.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je da pretnje ne predstavljaju opasnost i da policija i druge nadležne službe prate situaciju.

U kopiji elektronske poruke koju je video Rojters nalazila se i pretnja napadom na Meloni. Poruka je bila potpisana imenom Mihail Andropov, koji se predstavio kao vođa organizacije "Vilajat Mizoginistan".

Isti navodni autor preuzeo je odgovornost i za pretnje bombama koje su u petak elektronskom poštom upućene redakcijama medija u Irskoj i Bugarskoj.

Škotske, severnoirske i irske vlasti saopštile su da su brojne škole u tim područjima dobile slične poruke iz inostranstva, ali su one ocenjene kao lažne i nastava nije prekidana.

Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto ocenio je da je reč o strategiji širenja straha i izazivanja uznemirenosti, ali je upozorio da iza takvih incidenata ne moraju nužno stajati strane države ili neprijateljske organizacije, već i pojedinci koji traže pažnju.

Predsednik italijanskog udruženja direktora škola Antonelo Đaneli rekao je da takve pretnje uznemiravaju učenike, roditelje i zaposlene i remete redovno odvijanje nastave, čak i kada se ispostavi da su lažne.

Pretnje su deo niza incidenata i sajbernapada koji su poslednjih nedelja pogodili evropske zemlje, uključujući supermarkete, banke krvi, vazdušni saobraćaj i televizijske stanice.

Pojedini evropski zvaničnici sumnjaju da bi Rusija mogla stajati iza kampanje ometanja svakodnevnog života u evropskim zemljama koje podržavaju Ukrajinu, ali Moskva odbacuje te optužbe.

Iran je takođe pod sumnjom pojedinih evropskih država. Francuska je u utorak pozvala iranskog ambasadora zbog optužbi da je Teheran odgovoran za sajbernapad na sisteme rashladnih uređaja u stotinama francuskih supermarketa, što je Iran odbacio kao neosnovane i neprijateljske tvrdnje.