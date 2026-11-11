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Koliko puta ste čuli izreku: "Sutra bi vam saksija sa balkona mogla pasti na glavu dok hodate ulicom i nestali biste, takav je život." Šanse da se to desi su zaista male, ali su i dalje moguće. Sada zamislite da vam neko kaže: "Sutra biste mogli hodati ulicom i točak bi vas udario u glavu." — Kolike su šanse?

Veoma, veoma male, ali ne i nemoguće, što potvrđuje i snimak sa bezbednosnih kamera u čileanskom gradu Santijago, koje su zabeležile trenutak kada se točak odvojio od automobila, odbio se od puta i udario mladića koji je hodao trotoarom!

Srećom, prošao je bez ozbiljnih posledica.

Međutim, udar je bio toliko jak da je mladić završio na zemlji, a svedoci su mu odmah pritekli u pomoć. Na lice mesta stigle su službe hitne pomoći, a povređenog studenta je potom u bolnicu odvezao njegov otac.

Prema informacijama koje je preneo španski EL PAIS, lekari su mu dijagnostikovali povredu čela i drugu na grudima.

Uznemirujući video:

Kako dolazi do ovoga da točka "odleti" sa automobila?

Ovaj incident još jednom pokazuje koliko točak može biti opasan kada se otkine tokom vožnje. Kompletan točak automobila, uključujući gumu i felnu, obično teži između 15 i 25 kilograma, dok veći terenci mogu težiti više od 30 kilograma.

Kada se takav točak otkine velikom brzinom, postaje nekontrolisani projektil. Može da odskoči desetine metara, promeni smer i udari pešake ili druge učesnike u saobraćaju. Zbog svoje rotacije i nepredvidive putanje, posebno ga je teško izbeći.

Zato je važno redovno proveravati stanje točkova, guma i montažnih vijaka. Nakon svake zamene točka, trebalo bi proveriti da li su vijci pravilno zategnuti propisanim obrtnim momentom, a ne oslanjati se samo na osećaj prilikom zatezanja.