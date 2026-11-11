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Iran neće dozvoliti da se bilo koja količina njegovog obogaćenog uranijuma iznese iz zemlje, izjavio je visoki bezbednosni zvaničnik Mohsen Rezai.

U intervjuu za libansku televiziju Al Majadin, Rezai je ponovio da Teheran odbacuje američki predlog prema kojem bi Iran svoje zalihe uranijuma obogaćenog do 60 odsto prebacio u neku treću zemlju.

Rezai, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, takođe je izjavio da je Rusija, koja je ponudila da primi i skladišti visoko obogaćeni uranijum, obaveštena o odluci Teherana.

Iako je Iran više puta odbacio mogućnost prebacivanja svog uranijuma u drugu zemlju, nije isključio mogućnost njegovog razblaživanja, odnosno smanjenja stepena obogaćenja, pod međunarodnim nadzorom.

Kurir.rs/Agencije

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