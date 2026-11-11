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Rusija sprovodi operaciju usmerenu na mostove i energetsku infrastrukturu u Ukrajini, sa ciljem da podeli zemlju duž reke Dnjepari maksimalno oteža život stanovništvu, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, prenosi Unian.

Zelenski je učestvovao na sastanku sa predstavnicima regiona koji se nalaze u blizini linije fronta, na kojem su razmatrane posledice ruskih napada.

"Detaljno smo razgovarali o izazovima povezanim sa ruskom operacijom protiv naših mostova i energetskih mreža. Rusija pokušava da podeli Ukrajinu duž Dnjepra i maksimalno oteža život ljudima, kao i funkcionisanje naših gradova i sela", rekao je Zelenski.

Dodao je da se mere za suprotstavljanje ovim napadima ažuriraju svake nedelje i istakao da je važno da svi nivoi vlasti efikasno rade na zaštiti stanovništva.

Prema njegovim rečima, ukrajinska vlada može da izdvoji državna sredstva tamo gde je to neophodno.

Ukrajinski predsednik je takođe izjavio da Rusija beleži rekordne gubitke na frontu. Istovremeno je istakao da Ukrajina sprovodi i sopstvene sankcije protiv ruskih kamiondžija.

"Potpuno opravdano odgovaramo Rusiji udarima na njenu ratnu mašineriju i dokazujemo da ovaj rat mora da se završi", poručio je Zelenski.

On je saopštio i da se ukrajinski pregovarački tim već nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde bi pregovori trebalo da počnu sutra, 10. novembra.

Ranije je ukrajinska novinska agencija UNIAN objavila da je u Kijevu delimično obnovljen saobraćaj preko Severnog mosta. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da će i autobusi ponovo saobraćati preko ovog mosta.

Kličko je naveo da su stručnjaci obavili tehnički pregled konstrukcije i da je, na osnovu rezultata, odobreno ponovno uspostavljanje saobraćaja uz privremena ograničenja.

Ukrajina Dnjepar Foto: STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOU/STATE EMERGENCY SERVICE

Dodao je da stručnjaci rade na uvođenju naizmeničnog, odnosno reverzibilnog režima saobraćaja na Patonovom mostu u narednim danima, kako bi se povećala njegova propusna moć.

Takođe je objavljeno da su od 9. novembra u Kijevu uvedeni rezervni planovi saobraćajnog povezivanja leve i desne obale Dnjepra.

Ukrajinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova objasnilo je da je odluka doneta zbog dodatnih bezbednosnih pretnji. Promene će se, između ostalog, odnositi na tri mosta u prestonici.

Detaljne šeme izmenjenog saobraćaja biće objavljene na stranicama saobraćajne policije. Pripadnici policije kontrolisaće i prilaze mostovima, kao i najopterećenije putne pravce.