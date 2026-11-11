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Rusija bi mogla da sklopi paktove o nenapadanju sa pojedinim državama članicama NATO-a, kao deo novog okvira evropske bezbednosti o kojem se raspravlja tokom mirovnog procesa za Ukrajinu, izjavio je u sredu jedan visoki ruski diplomata, prenosi Rojters.

Aleksej Drobinin, visoki diplomata u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije, izneo je ovaj predlog na bezbednosnoj konferenciji u Moskvi, dok su ruski pregovarači – tokom dvodnevnih razgovora u Abu Dabiju – evropsku bezbednost označili kao centralno pitanje.

Ovaj predlog bio je jedan od nekoliko modela koje je Drobinin predstavio.

"Sporazumi ove vrste mogli bi se postići, između ostalog, i sa pojedinim državama članicama NATO-a", rekao je Drobinin, prenosi Rojters, pozivajući se na video-snimak njegovog govora.

Naveo je da bi te zemlje od Rusije mogle da dobiju dodatne, pojedinačne bezbednosne garancije.

Tri moguća modela

Drobinin je predstavio tri potencijalna modela bezbednosnih sporazuma.

Prvi podrazumeva savez za kolektivnu odbranu ili bilateralne sporazume o uzajamnoj pomoći, slične onima koje Rusija ima sa Belorusijom i Severnom Korejom.

Drugi se sastoji od političkih obaveza da se ne pruža pomoć protivnicima druge strane u slučaju agresije. Kao primer naveo je sporazum Moskve sa Iranom.

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Treća opcija su bilateralni paktovi o uzajamnom nenapadanju, koji bi, prema njegovim rečima, mogli uključivati i sporazume sa pojedinim članicama NATO-a.

Šira bezbednosna debata postaje deo razgovora o Ukrajini

Vladimir Medinski, glavni ruski pregovarač, izjavio je u sredu da je novi okvir evropske bezbednosti bio centralna tema dvodnevnih pregovora u Abu Dabiju.

Mirovni pregovori o Ukrajini nastavljeni su ove nedelje, prvi put od februara. Medinski je rekao da je ostvaren određeni napredak, ali nije izneo detalje o razgovorima koji su se ticali bezbednosti.

Medinski je opisao evropski bezbednosni sistem kao centralnu temu pregovora, navodeći da su učesnici pronašli zajednički jezik po određenim pitanjima. Rekao je da Rusija podržava diskusiju o tome kako će se bezbednost održavati nakon završetka rata, ističući da je sukob ogolio ozbiljne slabosti u postojećim evropskim aranžmanima.

Sistem se mora posmatrati kao celina, rekao je on, dodajući da "privremena rešenja neće biti dovoljna".

Svaki novi bezbednosni okvir mora biti pravedan i ne sme ići na štetu drugih zemalja, poručio je Medinski. Ruski predstavnici su pokrenuli pitanje predloga Moskve za restrukturiranje bezbednosne arhitekture Evrope, koje je ruski predsednik Vladimir Putin izneo tokom razgovora sa tadašnjim predsednikom SAD Džoom Bajdenom u decembru 2021. godine.

Moskva je tada, između ostalog, zahtevala okončanje širenja NATO-a, smanjenje vojnog prisustva Alijanse u zemljama koje su joj pristupile nakon 1997. godine, kao i ograničenja vojne saradnje sa postsovjetskim državama koje nisu članice NATO-a, uključujući Ukrajinu.