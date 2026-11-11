Slušaj vest

Iran je napao navigacione sisteme na omanskom ostrvu Didamar u Ormuskom moreuzu, saopštila su danas tri izvora upoznata sa događajem za Rojters.

Izvori nisu izneli procenu pričinjene štete.

Iranski državni mediji prethodno su preneli da je Korpus islamske revolucionarne garde izveo napade u kojima su uništeni, kako je navedeno, "neprijateljski navigacioni sistemi" na ostrvu Didamar.

Rojters je potvrdio da se na video-snimcima vidi dim koji se uzdiže sa ostrva, ali nije bilo moguće utvrditi šta gori.

Satelitski snimak evropskog programa Kopernikus takođe je pokazao toplotnu aktivnost na toj lokaciji.

Prema procenama dva izvora iz pomorske industrije i jednog izvora iz oblasti pomorske bezbednosti, napadi na ostrvo verovatno će imati ograničen uticaj na komercijalni pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, jer su drugi navigacioni sistemi dostupni na alternativnim lokacijama.

Izvoznici nafte iz Persijskog zaliva sve više koriste alternativne načine za povećanje transporta kroz Ormuski moreuz, uključujući pretovar nafte sa broda na brod u vodama kod obala Omana i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Napadi na ostrvo dogodili su se u trenutku kada je izvoz nafte iz zemalja Persijskog zaliva tokom septembra i oktobra dostigao više od 80 odsto nivoa pre početka rata, čemu su doprineli transport uz podršku američke vojske kroz Ormuski moreuz i povećan izvoz Saudijske Arabije preko luke Janbu na Crvenom moru.