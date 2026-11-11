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Sud je odredio jednomesečni pritvor bratu bivšeg premijera Mađarske Aronu Orbanu i njegovoj nevenčanoj supruzi, saopštio je portparol Glavnog suda u Budimpešti za portal Telex.

Jednom od osumnjičenih, umešanih u aferu sa vizama, određena je mera krivičnog nadzora – što znači da četiri meseca ne sme da napusti zemlju i da je pod elektronskim nadzorom – dok će se četvrti osumnjičeni tokom postupka braniti sa slobode.

Branilac Arona Orbana izjavila je nakon ročišta za Telex da je njen klijent dao iskaz u ovom predmetu, ali da, prema njenom mišljenju, u vezi sa određivanjem pritvora ne postoje dokazi koji bi potkrepili osnovanu sumnju.

„Nonsens je da postoji opasnost od bekstva, skrivanja, uticaja na svedoke ili uništavanja dokaza u situaciji kada se on sam pisanim putem javio nadležnim organima i ponudio sve – svoje prisustvo i dostavljanje dokaza u postupku“, rekla je za mađarski portal advokatica Eva Edit Šalkhaz.

Arona Orbana i njegove saradnike su u sredu ujutru odvojenim policijskim kombijima dovezli do Centralnog okružnog suda u Budimu, nakon čega su u zgradu uvedeni sa lisicama na rukama. Orbanova nevenčana supruga je kaputom prekrila lice, dok mlađi brat bivšeg premijera Viktora Orbana nije pokušavao da se sakrije od novinara, ali nije ni odgovarao na njihova pitanja.

1/5 Vidi galeriju Hapšenje Arona Orbana, brata bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana Foto: screenshot YT/PoliceHungary

Aron Orban i njegovi saradnici sumnjiče se da su tokom 2024. godine, u periodu od više meseci, pomagali vijetnamskim državljanima da preko Mađarske stignu u Zapadnu Evropu.

Prema navodima istrage, posredovali su u izdavanju viza u mađarskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, za šta su po osobi naplaćivali takozvanu taksu za regrutaciju, a potom delili zaradu. Prema dosadašnjim saznanjima nadležnih, na ovaj način su pomogli grupi od više od stotinu državljana Vijetnama.

Glavno tužilaštvo u Budimpešti zatražilo je pritvor za osumnjičene jer je reč o izuzetno teškom krivičnom delu, za koje je u slučaju dokazivanja krivice zaprećena visoka kazna – od pet do deset godina zatvora – a osumnjičeni pritom raspolažu i razgranatom mrežom kontakata u inostranstvu.

Portparol glavnog suda u Budimpešti, izjavio je nakon sednice na kojoj se odlučivalo o pritvoru da je sud ovu meru za dvoje osumnjičenih odredio zbog opasnosti od ometanja dokaznog postupka, prenosi Telex.