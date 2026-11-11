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Ukrajinske snage izvele su danas napad dronovima na ruski grad Omsk, zbog čega je na snazi više sati bila uzbuna za opasnost od napada bespilotnim letelicama, a stanovnicima je savetovano da ne izlaze na ulice, saopštio je gubernator Omske oblasti Vitalij Hocenko.

Uzbuna je proglašena u 12.40 časova po moskovskom vremenu, a šest sati nakon početka napada Hocenko je, u objavi na svom Telegram nalogu pozvao građane da ostanu u zatvorenom prostoru.

Zbog napada su otkazani svi planirani zabavni i sportski događaji u gradu, uključujući pozorišne i baletske predstave, takmičenje u umetničkom klizanju za Veliku nagradu "Snaga Sibira", kao i otvaranje pozorišnog festivala "Dostojevski Omsk".

Za sada nema zvanično potvrđenih informacija o metama napada niti o njegovim posledicama.

Lokalni Telegram kanali, pozivajući se na izjave očevidaca, preneli su da je izbio požar u Omskoj rafineriji nafte, kao i da je moguće da je oštećena termoelektrana, međutim, Meduza napominje da ti navodi nisu potvrđeni.

Hocenko je u 18.46 časova po moskovskom vremenu, saopštio da je režim uzbune ukinut, ali nije izneo informacije o eventualnoj šteti i posledicama napada.

Omsk se nalazi na udaljenosti većoj od 2.400 kilometara od Ukrajine.

Od početka oktobra ovo je četvrti put da je u Omsku proglašena opasnost od napada bespilotnim letelicama.