Zapaljene zastave SAD i Izraela na godišnjicu zauzimanja ambasade SAD u Iranu 1979.

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Nastavak rata naneo bi štetu zemljama Bliskog istoka, njihovoj bezbednosti i ekonomiji, izjavio je danas predsednik iranskog parlamenta i šef iranske pregovaračke delegacije Mohamed Bager Kalibafističući da je Teheran spreman za mir ukoliko Sjedinjene Američke Države prihvate sedam iranskih uslova.

Kalibaf je rekao da je Iran Vašingtonu dostavio jasan i transparentan odgovor koji sadrži njegove zahteve, ali da SAD do sada nisu uputile zvaničan i konkretan odgovor.

On je naveo da je za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i nastavak pregovora neophodno da Vašington prihvati sedam uslova Teherana.

"Lopta je sada u američkom dvorištu i na njima je da donesu odluku i javno je saopšte", rekao je Kalibaf.

Prema njegovim rečima, Ormuski moreuz neće se vratiti na stanje kakvo je bilo pre rata, jer je njegov budući status deo dogovora predviđenog u sedam tačaka iranskog predloga.

1/10 Vidi galeriju Iran Teheran napad Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Maya Levin/AP

Kalibaf je istakao da je okončanje rata protiv Irana i snaga takozvanog fronta otpora jedan od uslova iz memoranduma o razumevanju.

Upozorio je da će se Iran zajednički suprotstaviti SAD i Izraelu ukoliko bilo koja od te dve zemlje ponovo pokrene rat, kao i da će odgovoriti na svaki napad.

"Naš prioritet je mir, ukoliko prihvate naše uslove. Ne želimo nastavak rata", rekao je Kalibaf, dodajući da Iran neće dozvoliti da ga SAD iscrpljuju i da je odlučan da nastavi da pruža otpor.

On je naveo da u iranskom pregovaračkom timu nije bilo promena i da je i dalje na njegovom čelu.

Kalibaf je za katarsku televiziju ocenio da je sporazum sa Vašingtonom moguć ukoliko se SAD budu pridržavale postignutih dogovora i ne budu preduzimale poteze koji bi narušili poverenje.

Mohamed Bager Kalibaf Foto: Printskrin Youtube

Kao glavnu prepreku postizanju sporazuma naveo je nepoverenje Teherana prema Vašingtonu i, kako je rekao, američki pokušaj nametanja prekomernih zahteva.

Prema njegovim rečima, SAD su pogrešno procenile situaciju kada su napale Iran i razočarane su jer nisu ostvarile željene rezultate.

Govoreći o ekonomskim pritiscima, Kalibaf je optužio Vašington da sprovodi blokadu Irana, sprečava dopremanje hrane i ometa trgovinu i zdravstvene usluge.

Istakao je da je Teheran odlučan da prekine stanje između rata i mira, i to ne nužno kroz pregovore, već i uspostavljanjem trajnog odvraćanja.

Foto: Vahid Salemi/AP

Kalibaf je naveo da je Iran postigao dogovor sa Omanom o pomorskom koridoru i sistemu razdvajanja plovidbe u Ormuskom moreuzu.

On je rekao i da Iran u pregovorima i u slučaju rata ne pravi razliku između Izraela i SAD, jer ih smatra jedinstvenim frontom, kao što, prema njegovim rečima, Iran i snage otpora čine zajedničku stranu.

Govoreći o odnosima u regionu, Kalibaf je izjavio da je Iran spreman da pomogne Saudijskoj Arabiji i jemenskim pobunjenicima Hutima u rešavanju njihovih nesuglasica, ukoliko to zatraže.

Istovremeno je poručio da niko ne bi trebalo da se meša u unutrašnja pitanja Jemena i da sami stanovnici Jemena treba da rešavaju svoje sporove.