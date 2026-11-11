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Kenijske vlasti otpustile su poslednjeg pacijenta koji se lečio od ebole u toj zemlji, čime je napravljen značajan korak ka suzbijanju epidemije, a ukoliko do 23. decembra ne bude novih slučajeva, zemlja bi mogla zvanično da bude proglašena slobodnom od te bolesti, saopštio je danas kenijski ministar zdravlja Aden Duale.

Poslednji pacijent, sedmi koji se oporavio od virusa, otpušten je iz bolnice u Najrobiju, dok će 11 njegovih kontakata biti podvrgnuto 21-dnevnom karantinu, navodi BBC.

Duale je naveo da je svih 135 osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima uspešno identifikovano i praćeno, kao i da su svi potvrđeni slučajevi pripadali jednom lancu prenošenja zaraze, bez dokaza o širenju virusa u široj zajednici.

"Danas, otpuštanjem poslednjeg pacijenta, možemo da potvrdimo da se sedam pacijenata oporavilo i da su svi kontakti završili period praćenja", izjavio je Duale.

Kenija je prvi slučaj ebole potvrdila početkom oktobra, kada je kenijski državljanin, koji se prethodno vratio iz Demokratske Republike Kongo, preko Ugande, preminuo nekoliko dana nakon dolaska u Najrobi, a od posledica zaraze preminula je i njegova majka.

U Keniji je ukupno potvrđeno devet slučajeva, od kojih je sedam završeno oporavkom pacijenata, dok su dve osobe preminule.

Poslednji potvrđeni slučaj zabeležen je 20. oktobra, a zdravstvene vlasti navode da od tada nije bilo novih infekcija.

Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC) ocenio je da je otpuštanje poslednjeg pacijenta značajan uspeh u regionalnim naporima za suzbijanje epidemije.

Direktor te organizacije Žan Kaseja izjavio je da je reč o ohrabrujućem trenutku za Keniju i Afriku, ali je upozorio da je neophodno nastaviti epidemiološki nadzor dok epidemija zvanično ne bude proglašena završenom.

Uganda, koja ima dugu i prometnu granicu sa DR Kongom, bila je među prvim zemljama pogođenim epidemijom, ali je 27. avgusta proglasila kraj sopstvene epidemije ebole.

U DR Kongu je, međutim, aktuelna epidemija, koja je počela u maju, do sada odnela 5.387 života, uz oko 11.000 registrovanih slučajeva, što je čini najsmrtonosnijom epidemijom ebole u toj zemlji.

Uzročnik je virus vrste Bundibugjo, relativno retkog soja ebole, za koji trenutno ne postoji odobrena vakcina niti specifična terapija, iako su klinička ispitivanja u toku.