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Američki predsednik Donald Trampizjavio je danas da Sjedinjene Američke Države (SAD) nisu započele rat sa Iranom, tvrdeći da Teheran vodi rat protiv Amerike još od 1979. godine, i poručio da Vašington želi potpunu pobedu pre nego što okonča sukob.

"Amerika nije započela rat sa Iranom. Iran vodi rat protiv Amerike od 1979. godine. Ovo je odavno trebalo da bude rešeno. Bilo je vreme da neko uzvrati", rekao je Tramp na ceremoniji povodom Dana veterana na Nacionalnom groblju u Arlingtonu, u Virdžiniji.

"Želimo da budemo sigurni da imamo potpunu pobedu, a ne pobedu od 93 odsto", dodao je američki predsednik.

Tramp je rekao da će rat biti završen "uskoro", ali nije naveo konkretan rok.

1/12 Vidi galeriju Iransci slave prekid vatre sa SAD i pale američke i izraelske zastave Foto: Francisco Seco/AP

On je ocenio da su američke snage već pobedile u ratu, navodeći da je sada samo pitanje kada će Sjedinjene Države odlučiti da ga okončaju. Istovremeno je upozorio da Vašington neće prihvatiti delimičnu pobedu.

Rekao je i da je rat sa Iranom počeo pre sedam meseci, ali da je samo nekoliko nedelja bilo intenzivnih borbi.

"Poslednjih godina izgubili smo 18 divnih ljudi", rekao je Tramp, misleći na američke vojnike poginule u sukobu.

On je dodao da će Iranu biti potrebno 25 godina da obnovi ono što je američka vojska uništila, izrazivši nadu da neće biti potrebe za dodatnim razaranjima.

Rat SAD i Izraela protiv Irana počeo je 28. februara zajedničkim vazdušnim udarima na iranske ciljeve, uključujući objekte u Teheranu. Iran je uzvratio raketnim i napadima dronovima na Izrael i američke vojne baze u regionu.