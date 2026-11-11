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Sve veći broj republikanaca u američkom Kongresu smatra da bi državni sekretar Marko Rubio trebalo da bude kandidat te stranke na predsedničkim izborima 2028. godine, dok se posle teškog poraza na međuizborima preispituje politička budućnost potpredsednika Džej Di Vensa, piše danas američki Politiko posle razgovora s više republikanskih kongresmena i senatora.

Izborni debakl republikanaca pokrenuo je nove razgovore među kongresmenima o tome ko bi trebalo da predvodi stranku u narednom periodu, a pojedini smatraju da Rubio ima veće šanse od Vensa, koji bi mogao da snosi političke posledice zbog bliske povezanosti sa nepopularnim politikama predsednika Donalda Trampa.

SAD izbori Foto: OLGA FEDOROVA/EPA

"Nadam se da će se kandidovati. Mislim da je on najbolja osoba za komunikaciju i ujedinjavanje", rekao je republikanski kongresmen iz Indijane Marlin Stucman, govoreći o Rubiju.

On je dodao i da je Rubio "ubedljivo najtalentovaniji republikanac", ističući da će stranci biti potrebna nova lica i drugačiji način predstavljanja politike biračima.

Jedan republikanski senator, koji je želeo da ostane anoniman, ocenio je da izborni poraz svakako otežava Vensove izglede za predsedničku kandidaturu.

"Mislim da je Rubio naša najbolja nada da izvede republikance iz ove političke krize i nadam se da će se početkom naredne godine distancirati od predsednika Donalda Trampa i Džej Di Vensa", rekao je jedan republikanski član Predstavničkog doma.

Republikanski kongresmen s Floride Majk Haridopolos izjavio je da je veliki pristalica Rubija i da je uzbuđen zbog mogućnosti njegove kandidature.

SAD izbori Foto: SARAH YENESEL/EPA, ARI SAPERSTEIN/EPA, RICHARD RODRIGUEZ/EPA

"Nema sumnje da je spreman da bude predsednik ako odluči da se kandiduje", rekao je Haridopolos za Politiko.

Ipak, pojedini republikanci navode da su razgovarali sa ljudima bliskim Rubiju, koji su im preneli da on nije zainteresovan za predsedničku kandidaturu 2028. godine, čak ni nakon rezultata međuizbora.

Osoba bliska Rubiju izjavila je da jedino on zna da li će se kandidovati i da je trenutno u potpunosti posvećen svojim brojnim obavezama, ne razmišljajući o izborima.

S druge strane, Vens i dalje ima snažnu podršku dela republikanaca.

Senator Džim Benks iz Indijane izjavio je da će ga podržati ukoliko odluči da se kandiduje.

"Ako se Vens bude kandidovao, imaće moju punu podršku. On i dalje vodi u svim anketama na republikanskoj strani kada je reč o izboru stranačkog kandidata. On je moj prijatelj i dolazimo iz istog dela zemlje, sa sličnim životnim iskustvom. Nadam se da će se kandidovati, ali ne znam da li je doneo odluku", rekao je Benks.

Džej Di Vens Foto: FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE

Pojedini republikanci, uključujući bliske Trampove političke saveznike, zasad izbegavaju da Vensa označe kao sigurnog kandidata stranke za izbore 2028. godine.

Među potencijalnim kandidatima pominju se i bivši guverner Floride Ron Desantis, senator Džoš Houli iz Misurija i senator Ted Kruz iz Teksasa.

Podrška Rubiju mogla bi, međutim, da naiđe na određene prepreke.

On je jedan od najglasnijih zagovornika američke vojne operacije protiv Irana, zbog čega je neposredno povezan sa sukobom koji je izazvao nezadovoljstvo dela republikanskih birača.

Rubiju bi dodatni izazov mogla da predstavlja i neuspešna predsednička kandidatura iz 2016. godine, kada je tokom televizijske debate više puta ponovio istu unapred pripremljenu rečenicu, što je postalo predmet podsmeha.

1/15 Vidi galeriju SAD izbori Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA



Iako Vens i dalje ima pristalice, mnogi republikanci smatraju da su rezultati međuizbora otvorili trku za predsedničku nominaciju 2028. godine.