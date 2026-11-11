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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski doputovao je danas u Dablin, gde će učestvovati na samitu Evropske političke zajednice i razgovarati sa oko 20 evropskih lidera, a očekuje se i njegov susret sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, objavio je Kijev post.

Zelenski je u Dablin stigao nekoliko sati nakon završetka prvih trilateralnih pregovora Ukrajine, Rusije i SAD u Abu Dabiju od februara ove godine.

ремаassistant Sop?Zelenski je po dolasku razgovarao sa irskim premijerom Mihalom Martinom, a predviđeni su i bilateralni i multilateralni susreti sa evropskim zvaničnicima.

On je najavio učešće na otvaranju plenarnog zasedanja samita u četvrtak, zajedno sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

Foto: Virginia Mayo/AP

"Zaista postoji prilika, prozor mogućnosti, jer svi učesnici koji su sada uključeni u pregovarački proces iskreno žele da postignu rezultat pre 2027. godine", rekao je Zelenski, prenosi Frans pres.

Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner trebalo bi u četvrtak da otputuju u Moskvu na razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kako bi razmotrili rezultate pregovora u Abu Dabiju, a potom da se u Dublinu sastanu sa Zelenskim.

Pregovori ukrajinske, ruske i američke delegacije u Abu Dabiju, održani 10. i 11. novembra, bili su prvi trilateralni razgovori od februara.

Ukrajinski glavni pregovarač Rustem Umerov ocenio je da je ostvaren veliki napredak u razgovorima o bezbednosnim aranžmanima i posleratnoj obnovi, dok je predstavnik Kremlja Vladimir Medinski rekao da je postignuta saglasnost o pojedinim pitanjima, ali ne i o svim.

Pitanje teritorija ostaje glavna prepreka sporazumu. Kušner je ranije izjavio da bez njegovog rešavanja nijedan posleratni bezbednosni aranžman ne može da stupi na snagu.

Foto: Virginia Mayo/AP

Medinski je, međutim, ponovio stav Moskve da teritorije na koje su stupile ruske snage smatra ruskim i isključio mogućnost teritorijalne razmene.

Evropske zemlje, NATO i Evropska komisija nisu neposredno učestvovali u pregovorima sa Rusijom u Abu Dabiju, iako su odvojeno razgovarali sa ukrajinskom i američkom delegacijom.

Samit Evropske političke zajednice održava se uz pojačane mere bezbednosti u Dablinu, a prema pisanju irskog portala The Journal, u pratnji pristiglih državnika angažovano je više od 300 policijskih motociklista.