ZELENSKI STIGAO U IRSKU: Ukrajinski predsednik na samitu u Dablinu, očekuje se susret sa 20 evropskih lidera (FOTO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski doputovao je danas u Dablin, gde će učestvovati na samitu Evropske političke zajednice i razgovarati sa oko 20 evropskih lidera, a očekuje se i njegov susret sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, objavio je Kijev post.
Zelenski je u Dablin stigao nekoliko sati nakon završetka prvih trilateralnih pregovora Ukrajine, Rusije i SAD u Abu Dabiju od februara ove godine.
ремаassistant Sop?Zelenski je po dolasku razgovarao sa irskim premijerom Mihalom Martinom, a predviđeni su i bilateralni i multilateralni susreti sa evropskim zvaničnicima.
On je najavio učešće na otvaranju plenarnog zasedanja samita u četvrtak, zajedno sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.
"Zaista postoji prilika, prozor mogućnosti, jer svi učesnici koji su sada uključeni u pregovarački proces iskreno žele da postignu rezultat pre 2027. godine", rekao je Zelenski, prenosi Frans pres.
Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner trebalo bi u četvrtak da otputuju u Moskvu na razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kako bi razmotrili rezultate pregovora u Abu Dabiju, a potom da se u Dublinu sastanu sa Zelenskim.
Pregovori ukrajinske, ruske i američke delegacije u Abu Dabiju, održani 10. i 11. novembra, bili su prvi trilateralni razgovori od februara.
Ukrajinski glavni pregovarač Rustem Umerov ocenio je da je ostvaren veliki napredak u razgovorima o bezbednosnim aranžmanima i posleratnoj obnovi, dok je predstavnik Kremlja Vladimir Medinski rekao da je postignuta saglasnost o pojedinim pitanjima, ali ne i o svim.
Pitanje teritorija ostaje glavna prepreka sporazumu. Kušner je ranije izjavio da bez njegovog rešavanja nijedan posleratni bezbednosni aranžman ne može da stupi na snagu.
Medinski je, međutim, ponovio stav Moskve da teritorije na koje su stupile ruske snage smatra ruskim i isključio mogućnost teritorijalne razmene.
Evropske zemlje, NATO i Evropska komisija nisu neposredno učestvovali u pregovorima sa Rusijom u Abu Dabiju, iako su odvojeno razgovarali sa ukrajinskom i američkom delegacijom.
Samit Evropske političke zajednice održava se uz pojačane mere bezbednosti u Dablinu, a prema pisanju irskog portala The Journal, u pratnji pristiglih državnika angažovano je više od 300 policijskih motociklista.
Kurir.rs/Kijev post