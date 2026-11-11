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Talas nasilja zahvatio je ulice Španije,izazvan prvim generalnim štrajkom u poslednjih 14 godina, koji su organizovali glavni sindikati u zemlji zbog stambenih pitanja i visokih troškova života, uoči izbora na kojima bi krajnja desnica mogla da preuzme vlast.

Oko 120.000 ljudi pridružilo se protestu u glavnom gradu Madridu, dok se više od 50.000 ljudi okupilo u Barseloni, javlja BBC.

U Barseloni su izbili sukobi između grupa demonstranata i policije. Snimci prikazuju maskirane muškarce kako pale kante za smeće i razbijaju izloge, dok policija baca suzavac.

U Barseloni, radnici postavljaju barikade, neke sa zapaljenim gumama, dok je javni prevoz skoro potpuno zaustavljen. Ubrzo nakon početka štrajka u ponoć, postavljene su piket linije kako bi blokirale ulaze u fabrike, pijace i transportna čvorišta.

U Madridu su izbili sukobi između demonstranata i policije u blizini glavne veletržnice zemlje, dok su hiljade demonstranata izlile na glavnu gradsku aveniju, privremeno zaustavivši saobraćaj. Vladini zvaničnici su rekli da je više od 50 ljudi uhapšeno širom zemlje zbog manjih incidenata.

1/15 Vidi galeriju Španija protesti Foto: StringersHub / Sipa USA / Profimedia, Juan Carlos Lucas/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matias Chiofalo / Zuma Press / Profimedia

Pepe Alvarez, šef glavnog sindikata UGT, rekao je da je štrajk bio uspešan, dok je Unai Sordo iz sindikata CC OO rekao da je odziv bio „veoma značajan“.

Dok su prethodni štrajkovi predstavljali problem za vladajuću vladu, ovaj je drugačiji. Sančez i njegovi ministri su čak ohrabrivali radnike da prekinu rad i zahtevaju pristupačno stanovanje.