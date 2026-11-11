Incident
DRAMA U JELISEJSKOJ PALATI! Makronov gardista se srušio kao pokošen pred kamerama: Predsednik Francuske dotrčao u pomoć, hitno ga odneli! (VIDEO)
- Član Nacionalne garde Francuske srušio se u nesvest tokom posete slovačkog predsednika Petera Pelegrinija Jelisejskoj palati u Parizu.
- Emanuel Makron i članovi osoblja odmah su prišli gardisti, a potom je odnet sa mesta incidenta.
- Njegovo stanje i uzrok kolapsa za sada nisu poznati.
Slušaj vest
Član Nacionalne garde Francuske doživeo je incident i pao u nesvest danas tokom posete slovačkog predsednika Petera Pelegrinija Jelisejskoj palati u Parizu.
Kako se može videti na snimku koji se deli društvenim mrežama, francuski predsednik Emanuel Makron i članovi osoblja prišli su gardi pre nego što ga je osoblje odnelo.
Makron je potom pozdravio Pelegrinija.
Stanje garde i uzrok slomljenog stanja nisu poznati.
Kurir.rs/CBS
12 · Reaguj
1