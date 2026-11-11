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Član Nacionalne garde Francuske doživeo je incident i pao u nesvest danas tokom posete slovačkog predsednika Petera Pelegrinija Jelisejskoj palati u Parizu.

Kako se može videti na snimku koji se deli društvenim mrežama, francuski predsednik Emanuel Makron i članovi osoblja prišli su gardi pre nego što ga je osoblje odnelo.

Makron je potom pozdravio Pelegrinija.

Stanje garde i uzrok slomljenog stanja nisu poznati.

Kurir.rs/CBS

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