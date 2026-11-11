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ZAHAROVA SE OGLASILA O SMRTI RUSKOG AMBASADORA U SAD: "Nepristojne teorije zavere američkih medija"
- Marija Zaharova je saopštila da je ruski ambasador u SAD Aleksandar Darčijev preminuo u Moskvi od hronične bolesti.
- Navela je da stižu brojne poruke saučešća, ali i kritikovala američke medije zbog 'nepristojnih teorija zavere'.
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Ruski ambasador u Sjedinjenim Državama Aleksandar Darčijev preminuo je u Moskvi od hronične bolesti, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Ona je napomenula da je već pristigao veliki broj poruka saučešća "sa svih krajeva planete" u vezi sa smrću ruskog ambasadora u SAD.
"Ispunjeni su tugom zbog gubitka i toplim sećanjima na naš zajednički rad i prijateljstvo. Takođe dobijamo pitanja od medija. Američki mediji su postali aktivniji sa svojim nepristojnim teorijama zavere", rekla je Zaharova.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je ranije da je ambasador Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama Aleksandar Darčijev iznenada preminuo u 66. godini.
Kurir.rs/Tanjug
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