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Džodi Hajzentruit, televizijska voditeljka iz Mason Sitija, Ajova, nestala je 27. juna 1995. godine pod misterioznim okolnostima, a njen slučaj do danas nije rešen. Imala je 27 godina i radila kao jutarnja voditeljka na lokalnoj televizijskoj stanici KIMT-TV.

Džodi je jednog dana, 1995. godine kasnila na posao, a trebalo je da vodi jutarnje vesti. Međutim, niko od njenih saradnika se nije zabrinuo, s obzirom na to da je javila kako uskoro stiže. Ipak, nikad se više nije pojavila.

"Zvala sam je dva puta. Prvi put sam je probudila i tada sam razgovarala sam njom. Pitala je koliko je sati. Rekao sam joj. Rekla je da će odmah doći. Drugi put je telefon samo zvonio i zvonio... ", ispričala je producentkinja suosnivaču sajta FindJodi.com Džošu Bensonu 2011. Nakon što se 27 - godišnja Džodi nije uopšte pojavila na poslu, to je svima bio jasan znak za uzbunu. Televizija na kojoj je radila (KIMT-TV) obavestila je policiju o slučaju i zatražila da se uradi istraga.

Foto: Printscreen YouTube

Komšije čule vrisak iz njenog stana

Policija je pronašla njene lične stvari, uključujući crvene cipele, ključeve, fen za kosu i minđuše, razbacane oko njenog automobila na parkingu ispred njenog stana.

Komšije su rekle policiji da su čuli vrisak oko 4.30 sati ujutru, a čovek koji je živeo u blizini sećao se da je video kombi svetlih boja dok je odlazio na posao. Zbog ključa policija je posumnjala da je mladu voditeljku vesti neko oteo dok je otključavala automobil. Njena crvena Mazda Miata ostala je netaknuta, a u stanu nije bilo znakova borbe.

Postojale su razne teorije o njenoj otmici, neki su smatrali da je kriv njen stariji prijatelj, međutim on je prošao poligraf i imao je jak alibi, dok su drugi sumnjali na silovatelja koji je živeo tada u blizini njenog stana. Voditeljka je godinu dana pre nestanka, 1994. godine, prijavila i da se oseća nesigurno jer se plaši da je prati neko ko vozi beli kamion.

"Džodi bi bilo lako pratiti. Njena kućna adresa, stambena jedinica i broj telefona bili su navedeni u javnom telefonskom imeniku Mejson Sitija... Takođe je imala isti radni raspored svaki dan i često je pričala o svojim planovima i mestima na koje će ići dok je prenosila vesti", primećuje FindJodi.com.