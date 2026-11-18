Slušaj vest

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane razvija novu sposobnost kognitivnog ratovanja i planira da osnuje poseban Centar za kognitivno ratovanje radi koordinacije vojnih, sajber i informacionih operacija usmerenih na suprotstavljanje ruskoj agresiji, izjavio je 12. novembra Aleksandar Gajn, šef Odeljenja za strateške komunikacije Ministarstva.

Govoreći na festivalu otvorenih ruku u Helsinkiju, u Finskoj, Gejn je rekao da će planirani centar okupiti kapacitete različitih jedinica ukrajinskih odbrambenih snaga, integrišući komunikacione, sajber i kinetičke operacije radi postizanja strateških ciljeva.

"Vidimo da će organizaciono uskoro biti osnovan Centar za kognitivno ratovanje. On će obuhvatiti koordinaciju upotrebe kinetičkih, sajber i komunikacionih sredstava iz različitih jedinica unutar odbrambenih snaga", rekao je Gejn, prema dopisniku UNITED24 Media.

Prema Gejnu, centar će se fokusirati na uticanje na rusko donošenje odluka, sa širim ciljem da primora Rusiju da okonča rat protiv Ukrajine i spreči dalji ruski uticaj u budućnosti.

On je objasnio da Ukrajina kognitivno ratovanje posmatra kao koordinisanu upotrebu komunikacije, psiholoških i informacionih operacija, sajber kapaciteta i kinetičkih mera za postizanje ciljeva nacionalne bezbednosti.

Inicijativa dolazi u trenutku kada Ukrajina nastoji da ojača svoj odgovor na ruske kontinuirane informativne i psihološke operacije, koje je Gejn opisao kao sistematske, koordinisane i obilno finansirane.

"Otprilike procenjujemo da Kremlj ulaže oko 1,7 milijardi dolara u državne medije i propagandu", rekao je on, dodajući da se Finska takođe suočava sa stalnim pritiskom ruskog uticaja.

Gejn je naglasio da Ukrajina namerava da razvije svoje sposobnosti kognitivnog ratovanja kroz saradnju između vlade, privatnog sektora i stručne zajednice, prateći pristup sličan razvoju bespilotnih sistema u zemlji.

Planirani centar bi takođe pružio mogućnosti međunarodnim partnerima da učestvuju u relevantnim operacijama, u zavisnosti od njihovih nacionalnih politika i zahteva operativne bezbednosti.

Finska posebno važan potencijalni partner

On je identifikovao Finsku kao posebno važnog potencijalnog partnera, navodeći njen sveobuhvatni bezbednosni model, koji raspoređuje odgovornost za nacionalnu odbranu između vladinih institucija, preduzeća, civilnog društva i građana.

Gejn je takođe predložio da bi iskustvo Ukrajine u razvoju sposobnosti kognitivnog ratovanja na kraju moglo biti podeljeno sa međunarodnim partnerima kroz operativne smernice i naučene lekcije, slično iskustvu zemlje u unapređenju tehnologija dronova.

On je napomenuo da kognitivni efekti već zauzimaju istaknuto mesto u vojnom planiranju Ukrajine, opisujući ih kao ključne za postizanje ciljeva usmerenih ka okončanju rata.

"U ratnom planu Ministarstva odbrane i vrhovnog komandanta, kognitivni efekti su postavljeni ispred većine ciljeva koje treba postići kako bi se zaustavio rat i ostvarili ukrajinski ciljevi", rekao je Gejn.

Šta je Festival otvorenih ruku?

Festival otvorenih ruku 2026 je putujuća ukrajinska inicijativa koja povezuje ukrajinski sektor odbrambene tehnologije, ratno iskustvo i kulturnu zajednicu sa evropskim vladama i društvima.

Događaj se održava u četiri evropske prestonice - Oslu, Stokholmu, Helsinkiju i Talinu - i obuhvata izložbe odbrambene tehnologije, sastanke sa predstavnicima vlade i preduzeća, javne diskusije, nastupe ukrajinskih umetnika i takmičenja u FPV simulatorima dronova.