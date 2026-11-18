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Papa Lav XIV izjavio je danas da trenutno ne planira da menja katoličko učenje kako bi sveštenicima bilo dozvoljeno da se žene, navodeći da je to pitanje delikatno i da izaziva podele među vernicima.

Papa nije isključio mogućnost da se sveštenicima jednog dana omogući da stupaju u brak, preneo je Rojters.

"Moguće je da će se u budućnosti neke stvari promeniti. Međutim, za sada verujem da je važan deo moje službe da spajam ljude", rekao je papa novinarima tokom povratka u Rim nakon turneje po Južnoj Americi.

Lav je rekao da želi da ostavi vremena katolicima da procene glavne prioritete Crkve i odluče koji je najbolji način za njihovo rešavanje.

1/12 Vidi galeriju Papa Lav XIV se tokom posete Argentini sastao sa predsednikom Havijerom Milejom Foto: Andrew Medichini/AP, VATICAN MEDIA HANDOUT/VATICAN MEDIA, Daniel Dal Zennaro/ANSA

"Veoma sam svestan da se mnogi ne slažu s tim pristupom. To je u redu. Celokupno pitanje oženjenih muškaraca u sveštenstvu je komplikovano", kazao je poglavar katoličke crkve.

Većina katoličkih sveštenika polaže zavet celibata.

Pristalice ideje da se sveštenicima omogući da stupaju u brak tvrde da bi to privuklo više muškaraca da postanu sveštenici.

Ovo pitanje je decenijama bilo predmet debate, ali je dospelo u žižu javnosti kada je Vatikan na biskupskom sinodu pozvao pokojnog papu Franju da dozvoli raspoređivanje oženjenih muškaraca u udaljenim regionima kao što je Amazonska prašuma, gde je manjak sveštenika posebno izražen.

Franja, koji je preminuo u aprilu 2025. godine nakon 12 godina vođenja Crkve, nije želeo da se bavi tim pitanjem.

Lav je takođe izjavio da neće poništiti odluku koju je doneo papa Franja o ograničavanju služenja stare latinske mise, na šta su ga pozivale pojedine tradicionalnije katoličke grupe.

On je rekao da smatra kako ne bi bilo ispravno da poništi tu odluku zbog jedinstva Crkve, radi ogromne većine katolika širom sveta.