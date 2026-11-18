SPREČEN TERORISTIČKI NAPAD U GRČKOJ? Uhapšeno petoro državljana Severne Makedonije, planirali likvidaciju po naređenju iz Irana?!
- Grčke obaveštajne službe otkrile su navodni plan atentata, a pet državljana Severne Makedonije uhapšeno je u zajedničkoj operaciji.
- Sumnja se da su radili po naređenju iranskog državljanina Edrisa Džahangirija Mavaneha, dok identitet mete nije otkriven.
Grčke obaveštajne službe otkrile su navodni plan za atentat na nepoznatu osobu, a pet državljana Severne Makedonije uhapšeno je u zajedničkoj operaciji. Sumnja se da su pripremali napad povezan sa iranskim obaveštajnim službama, objavio je grčki nedeljnik "To Vima".
Četiri osumnjičena su uhapšena u Severnoj Makedoniji. Peti je lociran i pritvoren u Grčkoj, a zatim izručen Severnoj Makedoniji 12. novembra.
Operacija je rezultat istrage koja je trajala nekoliko meseci i počela je krajem februara ili početkom marta. U njoj su učestvovale grčke, severnomakedonske i zapadne obaveštajne agencije, koje su identifikovale mrežu osumnjičenih koji su planirali napad.
Veza sa Iranom i priznanje
Prema pisanju nedeljnika, pet makedonskih državljana osumnjičeno je da su pripremali teroristički napad po naređenju iranskog državljanina Edrisa Džahangirija Mavaneha. Svih pet osumnjičenih je navodno priznalo da su sarađivali sa njim, a identitet planirane mete nije otkriven.
Severnomakedonska nacionalna bezbednosna agencija ima informacije da Mavaneh održava veze sa ljudima iz iranskih bezbednosnih i obaveštajnih krugova.
(Kurir.rs/Index)