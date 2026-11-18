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Grčke obaveštajne službe otkrile su navodni plan za atentat na nepoznatu osobu, a pet državljana Severne Makedonije uhapšeno je u zajedničkoj operaciji. Sumnja se da su pripremali napad povezan sa iranskim obaveštajnim službama, objavio je grčki nedeljnik "To Vima".

Četiri osumnjičena su uhapšena u Severnoj Makedoniji. Peti je lociran i pritvoren u Grčkoj, a zatim izručen Severnoj Makedoniji 12. novembra.

Operacija je rezultat istrage koja je trajala nekoliko meseci i počela je krajem februara ili početkom marta. U njoj su učestvovale grčke, severnomakedonske i zapadne obaveštajne agencije, koje su identifikovale mrežu osumnjičenih koji su planirali napad.

Veza sa Iranom i priznanje

Prema pisanju nedeljnika, pet makedonskih državljana osumnjičeno je da su pripremali teroristički napad po naređenju iranskog državljanina Edrisa Džahangirija Mavaneha. Svih pet osumnjičenih je navodno priznalo da su sarađivali sa njim, a identitet planirane mete nije otkriven.