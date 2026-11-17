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Više od 500.000 ljudi, uključujući srednjoškolce i studente, penzionere i zaposlene u privatnom sektoru, ponovo se danas okupilo širom Francuske, iznoseći čitav niz zahteva, među kojima i onaj za povećanje plata, preneo je pariski list Mond.

Proteste, na koje su pozvali sindikati javnog sektora tražeći veće plate, prate najave novih okupljanja u bliskoj budućnosti.

Prema podacima sindikata CGT učestvovalo je više od 500.000 ljudi, od čega 175.000 u Parizu.

S druge strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je bilo 146.000 demonstranata na nacionalnom nivou, dok je pariska policijska prefektura zabeležila 28.000 učesnika.

U Marseju i Tuluzu, prefekture su zabeležile po oko 5.000 učesnika u svakom od ovih gradova, dok su sindikati izneli podatak o 80.000, odnosno 20.000 ljudi, što svakako predstavlja pad u odnosu na prethodna okupljanja 5. novembra.

Skupovi su bili održani i u Lilu, Lionu, Bordou, Strazburu, La Rošelu i Mecu.

Ministarstvo za javne poslove saopštilo je da je u štrajku učestvovalo manje od tri odsto državnih službenika, kategorija koja obuhvata zaposlene u ministarstvima, prefekturama i regionalnim prosvetnim upravama.

Na prethodnom skupu 5. novembra bilo ih je oko deset odsto.

Sindikat CGT pozvao je na nove akcije u narednim danima. Među njima su nacionalni protest penzionera 19. novembra, i protest zbog visokih troškova života 21. novembra.