NE SMIRUJE SE SITUACIJA U FRANCUSKOJ: Više od 500.000 ljudi širom zemlje tražilo veće plate
- Sindikati tvrde da je na ulicama bilo više od 500.000 ljudi, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo 146.000 demonstranata na nacionalnom nivou.
- CGT najavljuje nova okupljanja u narednim danima, uključujući protest penzionera 19. novembra i skup zbog troškova života 21. novembra.
Više od 500.000 ljudi, uključujući srednjoškolce i studente, penzionere i zaposlene u privatnom sektoru, ponovo se danas okupilo širom Francuske, iznoseći čitav niz zahteva, među kojima i onaj za povećanje plata, preneo je pariski list Mond.
Proteste, na koje su pozvali sindikati javnog sektora tražeći veće plate, prate najave novih okupljanja u bliskoj budućnosti.
Prema podacima sindikata CGT učestvovalo je više od 500.000 ljudi, od čega 175.000 u Parizu.
S druge strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je bilo 146.000 demonstranata na nacionalnom nivou, dok je pariska policijska prefektura zabeležila 28.000 učesnika.
U Marseju i Tuluzu, prefekture su zabeležile po oko 5.000 učesnika u svakom od ovih gradova, dok su sindikati izneli podatak o 80.000, odnosno 20.000 ljudi, što svakako predstavlja pad u odnosu na prethodna okupljanja 5. novembra.
Skupovi su bili održani i u Lilu, Lionu, Bordou, Strazburu, La Rošelu i Mecu.
Ministarstvo za javne poslove saopštilo je da je u štrajku učestvovalo manje od tri odsto državnih službenika, kategorija koja obuhvata zaposlene u ministarstvima, prefekturama i regionalnim prosvetnim upravama.
Na prethodnom skupu 5. novembra bilo ih je oko deset odsto.
Sindikat CGT pozvao je na nove akcije u narednim danima. Među njima su nacionalni protest penzionera 19. novembra, i protest zbog visokih troškova života 21. novembra.
Kurir.rs/Mond