Kuvajtska protivvazdušna odbrana odbila je napade neprijateljskih dronova, saopštila je kuvajtska vojska.

Generalštab vojske saopštio je da su sve eksplozije koje su se čule posledica dejstva sistema protivvazdušne odbrane prilikom presretanja neprijateljskih napada.

Mediji javljaju da su na meti američke baze u Kuvajtu.

Američke smage su prethodno mapale Iran. Američki zvaničnik rekao je za Al Jazeeru da je položaj za lansiranje raketa na ostrvu Kešm, u Ormuskom moreuzu, napadnut kao odgovor na raniji iranski napad na američku bazu u Bahreinu.

Američka Centralna komanda saopštila je da je više dronova koje je iranska Revolucionarna garda lansirala prema američkom radarskom sistemu u vazduhoplovnoj bazi u Bahreinu "presretnuto, bez ikakve štete po američku opremu ili osoblje".