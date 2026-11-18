Ukrajinski ministar odbrane Jevgenij Hmara izjavio je danas da je glavni prioritet za Ukrajinu ove zime zaštita neba, kao i da će doprinosi zemalja koje je podržavaju, a koje su najavljene na sastanku Kontakt grupe za pitanja odbrane Ukrajine u formatu Ramštajn, omogućiti jačanje protivvazdušne odbrane.

Hmara je na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka Kontakt grupe u Briselu rekao da Ukrajina predlaže "razmenu", odnosno da zemlje partneri počnu da joj prebacuju rakete iz svojih rezervi, a da zauzvrat dobijaju one koje je Ukrajina već ugovorila za naredne godine, prenosi Ukrinform.

"Na ovaj način ćemo moći brže da dobijemo ove rakete", rekao je ministar, koji je ponovio predlog koji je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski prethodno uputio učesnicima sastanka.

Hmara je kazao da su Ukrajini potrebni dodatni avioni, piloti, oružje i održavanje opreme, kao i dronovi sa prednjim pogonom, dronovi srednjeg i dugog dometa, presretači za suprotstavljanje ruskim dronovima "šahedima" i robotski sistemi na zemlji koji se koriste za snabdevanje jedinica blizu linije fronta.

Rostov na Donu Foto: screenshot X

Prema njegovim rečima, Ukrajina ima proizvodne kapacitete za povećanje proizvodnje dronova, ali su joj za to potrebne investicije od partnera.

"Rusija se prilagođava i ulaže velika sredstva u svoju vojnu mašineriju. Stoga je naš cilj da udvostručimo proizvodnju dronova. Za to nam je potrebna podrška partnera. Radi se o ulaganju u zajedničku proizvodnju i stvaranju zajedničkih preduzeća", rekao je Hmara.

Hmara je istakao i da su poslednjih meseci Ukrajinske odbrambene snage oslobađale više teritorije nego što ruske trupe zauzimaju, a da se gubici ruske vojske povećavaju svakog meseca.

"Ukrajina pokazuje otpornost na frontu. Poslednjih meseci oslobađamo više teritorije nego što Rusija osvaja. I svakog meseca ruski gubici se povećavaju. Naš cilj je da Rusija izgubi više ljudi nego što regrutuje", naglasio je Hmara.

On se posebno zahvalio nemačkom i britanskom ministru odbrane, Borisu Pistorijusu i Vesu Stritingu, kao i generalnom sekretaru NATO Marku Ruteu, na njihovoj podršci, navodeći da "jaka Ukrajina znači jaka Evropa".

"Danas imamo zajedničko razumevanje ovoga i sve mogućnosti da pređemo na konkretne akcije", zaključio je Hmara.