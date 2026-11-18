Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibafizjavio je danas da tvrdnje američke mreže Si-En-En (CNN) da Teheran planira da detonira "prljavu bombu" u Vašingtonu, predstavljaju "huškanje na rat".

"Iste operacije 'lažne zastave', isto huškanje na rat, novi logotipi. Kredibilitet desnice je potpuno iscrpljen, pa se propagandna operacija prebacila na Njujork tajms i CNN. Sve to uz blagoslov Larija Elisona, najvećeg privatnog donatora izraelskih okupacionih snaga i novog vlasnika CNN-a", rekao je Kalibaf u objavi na platformi X.

Kalibaf je, u reakciji na objavu CNN na istoj platformi - koji navodi da "Iran razrađuje planove za napad na visoke zvaničnike" administracije američkog predsednika Donalda Trampa, rekao da je "zarobljavanje medija u punom jeku".

CNN je u objavi na platformi X naveo, pozivajući se na izjave sedam američkih zvaničnika, da "novi obaveštajni podaci SAD ukazuju na to da Iran razrađuje planove za napad na visoke zvaničnike Trampove administracije, i to putem detonacije takozvane 'prljave bombe' ili upotrebom hemijskog oružja u Vašingtonu".

Američka televizija je navela da "istovremeno, među zvaničnicima i dalje traje rasprava o tome da li je Iran u stanju da izvede takav plan, odnosno da li će pokušati da ga sprovede u delo".

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da iza medijskih izveštaja o navodnim planovima Irana da upotrebi "prljavu bombu" protiv Sjedinjenih Američkih Država stoji Izrael, odbacujući te tvrdnje kao "besmislice".