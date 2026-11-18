Slušaj vest

Predsednik Kine, Si Đinping, pozvao je na otvorenost i saradnju kako bi Azijsko-pacifički region zajednički napredovao i ostvario prosperitet.

“Azijsko-pacifički region treba da podrži slobodnu i otvorenu trgovinu i investicije, uz očuvanje stabilnosti i nesmetanog funkcionisanja globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja”, izjavio je Si u govoru na Samitu izvršnih direktora Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) 2026. u Šendženu, u provinciji Guangdong na jugu Kine.

Si je pozvao na postepeno unapređenje Sporazuma o zoni slobodne trgovine Azijsko-pacifičkog regiona, kao i na podsticanje rasta zasnovanog na inovacijama, kako bi region zajednički napredovao.

Prema njegovim rečima, potrebno je razvijati partnerstva u oblasti naučnih i tehnoloških inovacija, produbljivati saradnju u digitalnoj ekonomiji i veštačkoj inteligenciji, kao i podsticati zelenu i niskougljeničnu tranziciju.

Si je takođe pozvao na proširivanje mogućnosti za uzajamnu korist i obostrano korisne rezultate. Istakao je da je potrebno uklanjati trgovinske i investicione prepreke radi stvaranja otvorene azijsko-pacifičke ekonomije, uz istovremeno podsticanje inkluzivnog i uravnoteženog razvoja koji obezbeđuje i efikasnost i pravičnost.

Si je, govoreći o bezbednosti u regionu, izjavio da svi treba da štite međunarodni poredak uspostavljen nakon Drugog svetskog rata. Naglasio je da je razlike potrebno rešavati dijalogom i konsultacijama, a izazovima se suprotstavljati solidarnošću i koordinacijom.

Istakao je i da Kina podržava osnivanje svetskog udruženja za ekonomsku saradnju zalivskih područja, kako bi se produbila razmena i saradnja među različitim zalivskim područjima i istražili novi pravci ekonomske saradnje u Azijsko-pacifičkom regionu.

Si je napomenuo da 2026. godina označava početak 15. petogodišnjeg plana Kine (2026–2030), i rekao da ovaj razvojni plan donosi brojne mogućnosti za ekonomski rast Azijsko-pacifičkog regiona i šire. Istakao je da plan predstavlja poziv na saradnju upućen globalnoj poslovnoj zajednici.

“Kina će međunarodnoj poslovnoj zajednici ponuditi svoje ogromno i otvoreno tržište, široke razvojne perspektive, kao i poslovno okruženje koje podstiče zajednički napredak”, dodao je predsednik te zemlje.