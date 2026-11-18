Vladimir Putin i Si Đinping na samitu APEK-a Kina Šenžen

Kremlj je ocenio da će trojni samit Putina, Sija i Trampa biti "događaj koji će privući svu pažnju“ svetske javnosti.

Pre trilateralnog sastanka Si i Putin su se sreli na marginama samita APEC.

Stiv Rozenberg, urednik BBC za Rusiju, navodi da je to nešto što su njih dvojica već mnogo puta ranije uradili.

- Stari moj prijatelju, simbolično je što je ovo naš 50. sastanak licem u lice - kazao je Si Putinu, dodajući da odnosi između Rusije i Kine "donose više stabilnosti i sigurnosti turbulentnom, haotičnom svetu".

Ruska agencija Tas je prenela da su razgovori Sija i Putina završeni posle više od dva sata, a među temama o kojima su razgovarale dve delegacije bile su "perspektive za dalju ekonomsku saradnju između Rusije i Kine".

U transkriptu uvodnih reči Sija i Putina, koji je objavio Kremlj, oba lidera su pozdravila bilateralne veze i istakla da je ovo njihov treći sastanak uživo samo ove godine.

Si je pozvao obe zemlje da "kreću napred stabilno i smelo, stalno otključavajući ogroman potencijal bilateralnih odnosa".

Putin je istakao rast trgovine između dve zemlje i njihov "suštinski dijalog u vezi sa naučnim istraživanjima i inovacijama".

1/5 Vidi galeriju Sastanak Si Đinpinga i Vladimira Putina, predsednika Kije i Rusije, na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šendženu Foto: NG HAN GUAN / POOL/AP POOL, ALEX PLAVEVSKI / POOL/EPA POOL

Rozenberg podseća da zapadni lideri optužuju upravo Rusiju da izaziva nestabilnost i turbulencije u svetu ratom koji vodi protiv Ukrajine, dok takvih javnih ukora nema iz Pekinga, ključnog saveznika Moskve.

Putin je rekao da očekuje da će trilateralni sastanak sa Sijem i Trampom doneti "veliku potencijalnu korist".

Ruski mediji već slave Putinovu "diplomatsku pobedu"

BBC navodi da je on već od koristi šefu Kremlja.

Pojedini ruski listovi nazvali su sutrašnji mini samit "diplomatskom pobedom" Putina, iz jednostavnog razloga što se tako nešto uopšte dešava.

Britanski medijski servis podseća da je 2022. godine, nakon početka opšte invazije Rusije na Ukrajinu, Putin u velikoj meri bio izgnan iz međunarodne zajednice, a zapadni lideri su nastojali da ga izoluju.

Sada, u 2026. godini, on će sesti za sto sa liderima dve velike svetske sile.

1/53 Vidi galeriju Sastanak Si Đinpinga i Vladimira Putina, predsednika Rusije i Kine, u Velikoj dvorani naroda u Pekingu Foto: MAXIM STULOV / SPUTNIK / KREMLIN/SPUTNIK POOL

Navodi se da, kakve god konkretne rezultate taj trilateralni sastanak donese ili ne donese, on oličava kraj prilično dugog putovanja za ruskog lidera do kojeg je stigao bez potrebe da pravi bilo kakve kompromise oko Ukrajine.

Podseća se da Moskva i dalje odbija da pristane na sveobuhvatni prekid vatre i nastavlja da vodi rat protiv susedne zemlje.

Velika seoba lidera iz Manile u Šendžen

BBC navodi i da će vazdušna ruta od Manile do Šendžena danas biti izuzetno prometna, zahvaljujući preklapanju dva velika događaja u Aziji u kojima učestvuju lideri iz celog sveta.

1/8 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp stigao u Manilu na samit ASEAN na Filipinima Foto: Eloisa Lopez / POOL/REUTERS POOL

1/4 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na sastanku u filipinskoj prestonici Manili sa liderima grupe Kvad, koju čine SAD, Australija, Japan i Indija Foto: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia, Mark Schiefelbein/AP

I niz drugih svetskih lidera takođe se "seli" sa samita ASEAN na APEC.

1/4 Vidi galeriju Slika "Šendžen 26" Dmitrija Loveckog prikazana uoči trilateralnog samita Si-Tramp-Putin u kineskom gradu Foto: Dmitri Lovetsky/AP

Među njima je australijski premijer Entoni Albaneze, koji je juče razgovarao sa Trampom u Manili na sastanku grupe Kvad, koju čine SAD, Australija, Indija i Japan i koja ima za cilj suprotstavljanje uticaju Kine u Azijsko-pacifičkom regionu.

1/5 Vidi galeriju Pripreme za samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Kini na čijim marginama se održava trilateralni sastanak Si-Tramp-Putin Foto: Ng Han Guan/AP

Albaneze je u međuvremenu već stigao u Šendžen, a očekuje se i dolazak japanske premijerke Sanae Takaiči, kao i tajlandskog premijera Anutina Čarnvirakula, koji je juče u Manili potpisao trgovinski sporazum sa Trampom.