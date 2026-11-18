Ništa od povratka Huanga na čelo "Nvidije", upravni odbor ga ne želi
OBJAVA PREDSEDNIKA KOMPANIJE
NIŠTA OD POVRATKA HUANGA NA ČELO "NVIDIJE" NAKON VABRAČNIH AFERA! Upravni odbor proizvođača čipova ne želi direktora osumnjičenog za vezu sa kineskom špijunkom
- Upravni odbor Nvidije ne namerava da vrati Džensena Huanga na mesto generalnog direktora, rekao je predsednik kompanije Harvi Džons.
- Huang je prošle nedelje podneo ostavku zbog optužbi za vanbračne veze i ponašanje koje nije bilo u skladu sa kodeksom kompanije.
- On će biti saslušan pred odborima američkog Kongresa zbog pitanja da li je prodaja čipova Kini ugrozila nacionalnu bezbednost SAD.
Predsednik američke multinacionalne tehnološke kompanije "Nvidija" Harvi Džons izjavio je sinoć da upravni odbor ne namerava da vrati Džensena Huanga na mesto generalnog direktora, prenosi Rojtrers.
Huang je prošle nedelje dobrovoljno podneo ostavku nakon što je otkriveno da njegovo lično ponašanje nije bilo u skladu sa kodeksom ponašanja, standardima i kulturnim normama kompanije, odnosno zbog optužbi o vanbračnim vezama, uključujući i vezu sa ženom za koju se sumnja da je kineska špijunka.
Džensen Huang, izvršni direktor tehnološle kompanije "Nvidija" koja proizvodi čipove Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP
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On je pristao ranije juče da bude saslušan pred više odbora Predstavničkog doma američkog Kongresa o tome da li je prodaja kompjuterskih čipova Kini mogla da ugrozi nacionalnu bezbednost SAD.
(Kurir.rs/Tanjug)
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