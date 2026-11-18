Predsednik Rusije Vladimir Putin obratio se danas na poslovnom forumu u okviru samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šendženu i poručio da je Azijsko-pacifički region postao centar globalne ekonomije, glavno industrijsko i tehnološko čvorište planete.

"Azijske zemlje su napravile ogroman iskorak, transformisavši se iz 'svetske fabrike' u pokretače inovacija", naveo je on, prenosi Sputnjik.

Razvoj azijsko-pacifičkog regiona pokazuje, zapravo, pravedniji globalni poredak, rekao je ruski lider.

Upravo ovde, u Azijsko-pacifičkom regionu, nastale su suštinske promene koje se sada poput talasa šire celom planetom. Ovaj regionalni model jasno pokazuje nastajanje pravednijeg, demokratskijeg i pravičnijeg globalnog poretka, dok stara hijerarhijska i centralizovana struktura ustupa mesto novim, širokim, horizontalnim vezama, rekao je Putin.

Kako je rekao, APEC čini više od 60 odsto globalnog BDP i 36 odsto svetske populacije, kao i 50 odsto globalne trgovine robom i 35 odsto trgovine uslugama.

Dodao je da ovaj region privlači više od 60 odsto globalnih stranih direktnih investicija.

Ruski predsednik je ocenio i da je Šenžen postao dinamičmni megalopolis i simbol transformacije Kine.

Rusija čvrsto stoji među najvećim svetskim ekonomijama BDP Rusije u poslednje tri godine povećao se za više od 10 odsto i nastavlja da raste, istakao je ruski predsednik, dodavši da je inflacija u Rusiji pod kontrolom.

1/5 Vidi galeriju Govor ruskog predsednika Vladimira Putina na poslovnom forumu u okviru samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u kineskom gradu Šendženu Foto: NG HAN GUAN / POOL/AP POOL, Ng Han Guan/Pool AP

Ruski državni dug je među najnižima u svetu i iznosi oko 17 odsto, dodao je Putin.

Čvrsto smo među najvećim svetskim ekonomijama, naveo je ruski lider.

Rusija je spremna da podeli tehnologije sa svojim partnerima u azijsko-pacifičkom regionu i da pomogne u jačanju njihovog tehnološkog suvereniteta, naveo je Putin.

Rusija je u prvim redovima digitalne transformacije, a njeni jezički modeli spadaju među najbolje na svetu, dodao je on.

Rusija se suočila sa pritiskom sankcija bez presedana i postala je svetski rekorder po broju kaznenih mera uvedenih protiv nje, istakao je ruski predsednik.

1/5 Vidi galeriju Sastanak Si Đinpinga i Vladimira Putina, predsednika Kije i Rusije, na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šendženu Foto: NG HAN GUAN / POOL/AP POOL, ALEX PLAVEVSKI / POOL/EPA POOL

Sankcije, carine i izvozna ograničenja i dalje imaju ograničavajući efekat. Međutim, ona više nisu u stanju da u potpunosti zaustave rast - a kamoli da slome ekonomije konkurenata. Dokaz za to je neuspeli pokušaj izolacije naše zemlje, Rusije, koja se suočila sa pritiskom sankcija bez presedana i postala svetski rekorder po broju kaznenih mera uvedenih protiv nje, rekao je Putin.

Rusija je dostojanstveno izdržala izazov sankcija, poručio je Putin.

Zahvaljujući svom geografskom položaju, nacionalnom karakteru svojih naroda, kao i svojoj ulozi u globalnoj ekonomiji i politici, naša zemlja je uspešno prebrodila sve te izazove, naveo je on.

Ruski lider je istakao i da Evropska unija gubi industrijski potencijal i pozicije u konkurentnoj borbi, da rastu dugovi i inflacija.

1/5 Vidi galeriju Pripreme za samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Kini na čijim marginama se održava trilateralni sastanak Si-Tramp-Putin Foto: Ng Han Guan/AP

Pored toga, dodao je, EU nije uspela da se prilagodi posledicama sankcija koje je sama uvela Rusiji.

Ona gubi svoj industrijski potencijal i konkurentsku poziciju; problem budžetskih deficita postaje sve ozbiljniji, dok teret dugova i inflacija rastu. Sve to predstavlja teško breme za evropske kompanije i građane, čiji životni standard opada postepeno, i to na način koji je ponižavajući za evrozonu, rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, raniji instrumenti ekonomske dominacije i de fakto prinude su postali prevaziđeni.

Umesto da se prilagode novim prilikama, nekadašnji hegemoni nastoje da obuzdaju razvoj zemalja koje trenutno pokazuju napredak, napomenuo je on.

Putin, koji će učestvovati na trilateralnom sastanku sa kineskim i američkim predsednikom, rekao je da očekuje veliku korist od tog susreta.

1/4 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na sastanku u filipinskoj prestonici Manili sa liderima grupe Kvad, koju čine SAD, Australija, Japan i Indija Foto: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia, Mark Schiefelbein/AP

Naglasio je da se identitet i nezavisnost na svetskoj sceni mogu osigurati samo uz postojanje suvereniteta.