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Američki predsednik Donald Tramp napustio je jutros Filipine nakon kratke posete prestonici Manili na samom kraju samita Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN), a njegov avion "Er fors uan" sada je na putu za Šendžen, grad na jugoistoku Kine gde sutra treba da održi trilateralni sastanak sa Si Đinpingom i Vladimirom Putinom, predsednicima Kine i Rusije.

U Šendženu je danas počeo samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) na čijim marginama su Si i Putin održali sastanak koji je trajao duže od dva sata.

Tramp uživao u raskošnoj palati u Manili

Pored prisustva završnici samita ASEAN, u glavnom gradu Filipina sastao i na dugom svečanom ručku sa predsednikom Ferdinandom Markosom Mlađim u palati Malakanjang, koja je bila raskošno ukrašena uoči božićmnih i novogodišnjih praznika.

Tramp je najavio nove trgovinske mere u vezi sa Tajlandom i Filipinima, ali CNN navodi da se čini da one nisu prerasle u potpune trgovinske sporazume.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp sa filipinskim predsednikom Ferdinandom Markosom Mlađim u palati Malakanjang u Manili nakon samita Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN) Foto: ROLEX DELA PENA / POOL/EPA POOL

Navodi se da su se američki zvaničnici nadali da će Trampovo prisustvo na samitu ASEAN pokazati njegovu posvećenost regionu u kojem je konkurencija sa Kinom žestoka.

BBC navodi da je pitanje koje je svima sada na pameti kada "Er fors uan" sleti u Šendžen to ko će dočekati Trampa na pisti.

Izbor kineskog zvaničnika koji će prvi pozdraviti predsednika SAD bio bi pokazatelj koliko Peking ceni njegovu posetu.

Tokom Trampove državne posete Kini u maju, kinesko rukovodstvo je poslalo potpredsednika Han Dženga da dočeka američkog predsednika na aerodromu.

1/4 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na sastanku u filipinskoj prestonici Manili sa liderima grupe Kvad, koju čine SAD, Australija, Japan i Indija Foto: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia, Mark Schiefelbein/AP

Tokom Sijeve uzvratne državne posete SAD u septembru, Tramp je učinio nešto neuobičajeno i lično pozdravio predsednika Kine na pisti.

Britanski medijski servis navodi da bi Kina svakako želela da uzvrati na taj gest slanjem visokog člana Politibiroa Komunističke partije da dočeka Trampa.

Umesto Sija stiže njegov šef kabineta?

Malo je verovatno da će Si lično otići na aerodrom s obzirom na gust raspored na samitu APEC.

1/4 Vidi galeriju Slika "Šendžen 26" Dmitrija Loveckog prikazana uoči trilateralnog samita Si-Tramp-Putin u kineskom gradu Foto: Dmitri Lovetsky/AP

Navodi se da bi Cai Ći, njegov šef kabineta, bio idealna zamena.

1/5 Vidi galeriju Sastanak Si Đinpinga i Vladimira Putina, predsednika Kije i Rusije, na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šendženu Foto: NG HAN GUAN / POOL/AP POOL, ALEX PLAVEVSKI / POOL/EPA POOL

Cai je sinoć sačekao ruskog predsednika Vladimira Putina prilikom dolaska u Šendžen, tako da bi to omogućilo Pekingu da signalizira da podjednako ceni posete američkog i ruskog lidera.

1/5 Vidi galeriju Govor ruskog predsednika Vladimira Putina na poslovnom forumu u okviru samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u kineskom gradu Šendženu Foto: NG HAN GUAN / POOL/AP POOL, Ng Han Guan/Pool AP

Sinhua je prenela saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Kine da će trilateralni sastanak Sija, Trampa i Putina, koji bi trebalo da bude održan sutra, uključivati razmenu "detaljnih stavova" o pitanjima vezanim za "globalni mir“.