TRAMP LETI KA ŠENDŽENU, DA LI ĆE GA SI LIČNO DOČEKATI? Šef Bele kuće u septembru došao po njega na aerodom, a predsednik Kine sinoć po Putina poslao OVOG ČOVEKA
- Tramp je krenuo iz Manile ka Šendženu, gde sutra treba da se sastane sa Si Đinpingom i Vladimirom Putinom na marginama APEC-a.
- U Pekingu je malo verovatno da će Si lično dočekati Trampa na aerodromu, a kao moguća zamena pominje se njegov šef kabineta Cai Ći.
Američki predsednik Donald Tramp napustio je jutros Filipine nakon kratke posete prestonici Manili na samom kraju samita Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN), a njegov avion "Er fors uan" sada je na putu za Šendžen, grad na jugoistoku Kine gde sutra treba da održi trilateralni sastanak sa Si Đinpingom i Vladimirom Putinom, predsednicima Kine i Rusije.
U Šendženu je danas počeo samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) na čijim marginama su Si i Putin održali sastanak koji je trajao duže od dva sata.
Tramp uživao u raskošnoj palati u Manili
Pored prisustva završnici samita ASEAN, u glavnom gradu Filipina sastao i na dugom svečanom ručku sa predsednikom Ferdinandom Markosom Mlađim u palati Malakanjang, koja je bila raskošno ukrašena uoči božićmnih i novogodišnjih praznika.
Tramp je najavio nove trgovinske mere u vezi sa Tajlandom i Filipinima, ali CNN navodi da se čini da one nisu prerasle u potpune trgovinske sporazume.
Navodi se da su se američki zvaničnici nadali da će Trampovo prisustvo na samitu ASEAN pokazati njegovu posvećenost regionu u kojem je konkurencija sa Kinom žestoka.
BBC navodi da je pitanje koje je svima sada na pameti kada "Er fors uan" sleti u Šendžen to ko će dočekati Trampa na pisti.
Izbor kineskog zvaničnika koji će prvi pozdraviti predsednika SAD bio bi pokazatelj koliko Peking ceni njegovu posetu.
Tokom Trampove državne posete Kini u maju, kinesko rukovodstvo je poslalo potpredsednika Han Dženga da dočeka američkog predsednika na aerodromu.
Tokom Sijeve uzvratne državne posete SAD u septembru, Tramp je učinio nešto neuobičajeno i lično pozdravio predsednika Kine na pisti.
Britanski medijski servis navodi da bi Kina svakako želela da uzvrati na taj gest slanjem visokog člana Politibiroa Komunističke partije da dočeka Trampa.
Umesto Sija stiže njegov šef kabineta?
Malo je verovatno da će Si lično otići na aerodrom s obzirom na gust raspored na samitu APEC.
Navodi se da bi Cai Ći, njegov šef kabineta, bio idealna zamena.
Cai je sinoć sačekao ruskog predsednika Vladimira Putina prilikom dolaska u Šendžen, tako da bi to omogućilo Pekingu da signalizira da podjednako ceni posete američkog i ruskog lidera.
Sinhua je prenela saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Kine da će trilateralni sastanak Sija, Trampa i Putina, koji bi trebalo da bude održan sutra, uključivati razmenu "detaljnih stavova" o pitanjima vezanim za "globalni mir“.