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Ukrajinska zajednica za praćenje podataka Exilenova+ objavila je snimak koji prikazuje krupni plan uništenog dela Krimskog mosta.

Snimci potvrđuju da železnički saobraćaj preko mosta i dalje funkcioniše. Video snimci su snimljeni iz voza koji je saobraćao železnicom nakon napada. Na njima se vidi da luk puta i deo kolovoza više ne postoje.

Uprkos snažnim eksplozijama koje su teško oštetile putnu konstrukciju, železnički saobraćaj je obnovljen, izveštava Ukrajinska pravda. Ovim je delimično obnovljena transportna veza preko Kerčkog moreuza.

Detalji napada

Juče ujutru, 17. novembra, objavljeno je da su se jedan luk i deo kolovoza Krimskog mosta srušili u more nakon napada. Most je potom potpuno zatvoren za sav saobraćaj.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da su Ukrajinske odbrambene snage napale deo puta mosta dronovima "Paljanica" u noći između 16. i 17. novembra.

Prema njegovim rečima, za napad na deonicu železnice korišćene su rakete "Neptun", dronovi "Ruta" i "FP-1", kao i rakete "Flamingo".

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) objavila je detalje napada i opisala ga kao višefaznu specijalnu operaciju, razrađenu sa drugim delovima ukrajinskih odbrambenih snaga.