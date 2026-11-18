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Izraelski parlament je u utorak izglasao novog predsednika koji se protivi politici Benjamina Netanjahua, što predstavlja potencijalni prvi korak u poništavanju premijerove političke agende koja izaziva podele, iako se njegov glavni rival i dalje muči da formira vladu.

Stranke predvođene Gadijem Ajzenkotom, Netanjahuovim glavnim rivalom na oktobarskim izborima koji nisu dali jasnog pobednika, glasale su za postavljanje Matana Kahane, člana Ajzenkotove stranke desnog centra Jašar.

Za Kahanu je glasalo 66 poslanika, dok je 52 bilo za drugog kandidata, saopšteno je iz kabineta portparola parlamenta.

Kahana na tom mestu zamenjuje Amira Ohanu, člana Netanjahuove stranke Likud.

"Izraelski Kneset je dom svih građana Države Izrael i nameravam da budem predsednik parlamenta za sve", rekao je Kahana u svom inauguracionom govoru.

1/2 Vidi galeriju Matan Kahana, novi predsednik izraelskog paralmenta Foto: Ohad Zwigenberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

U jednodomnom izraelskom parlamentu od 120 mesta, poznatom kao Kneset, funkcija predsednika parlamenta nosi veliku moć i značajan uticaj, uključujući i odlučivanje o tome koji će zakonski predlozi biti stavljeni na glasanje.

Kahana će imati mogućnost da pogura zakone koji su prioritet za blok predvođen Ajzenkotom i druge stranke koje podržavaju ovog bivšeg generala u njegovom nastojanju da postane premijer.

To uključuje pokretanje nezavisne istrage o napadu Hamasa 7. oktobra 2023. godine, čemu se Netanjahu protivio; ograničavanje mandata premijera; kao i ukidanje zakona koje je donela prethodna Netanjahuova vlada, a za koje kritičari tvrde da su umanjili ovlašćenja pravosuđa.

Netanjahuova stranka Likud osudila je ovo glasanje, navodeći da su poslanici izabrali Kahanu "glasovima onih koji podržavaju terorizam". Tokom čitave predizborne kampanje, Netanjahu je napadao stranke izraelskih Arapa tvrdeći da one predstavljaju egzistencijalnu pretnju po Izrael, što su te stranke osudile kao rasističke i diskriminatorne napade.

Članovi bloka predvođenog Ajzenkotom takođe su imenovani za predsedavajuće nekoliko ključnih parlamentarnih odbora, koji igraju važnu ulogu u usvajanju zakona.

Parlament je položio zakletvu 10. novembra bez nove vlade, nakon što su opšti izbori održani 27. oktobra završeni bez jasnog pobednika, oduzevši Netanjahuu većinu, ali i ostavivši njegove glavne rivale bez jasnog puta ka vlasti.

1/5 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Izraelu, Benjamin Netanjahu i Gadi Ajzenkot glavni rivali Foto: ABIR SULTAN/EPA, Oded Balilty/AP

Posledice izbornog ćorsokaka

Predsednik Izraela Isak Hercog poverio je mandat za sastav vlade Ajzenkotu, koji predvodi političku stranku desnog centra Jašar.

Međutim, bivšem načelniku Generalštaba takođe nedostaje većina i verovatno će morati da napravi kompromise u vezi sa nekim predizbornim obećanjima ukoliko želi da obezbedi podršku potrebnu za formiranje vlade.

Netanjahu ostaje vršilac dužnosti premijera dok se ne formira nova vlada. Savez njegovog desničarskog Likuda sa krajnje desničarskim i ultraortodoksnim strankama ostvario je bolji rezultat od očekivanog na izborima, ali je ipak izgubio većinu i sada ima 53 od 120 mesta u Knesetu.

1/10 Vidi galeriju Gadi Ajzenkot, kandidat za premijera Izraela Foto: Ariel Schalit/AP, ABIR SULTAN/EPA

Ajzenkotova stranka Jašar i njeni raznorodni koalicioni partneri imaju samo 48 mandata. Ipak, potencijalne saveznike imaju u strankama koje predstavljaju arapsku manjinu u Izraelu, a koje drže 19 mandata i dele Ajzenkotovo oštro protivljenje Netanjahuu.

Ukoliko niko ne bude uspeo da formira vladu, naredne godine biće održani novi izbori.

Netanjahu je pokušao da dovede u sumnju izborne rezultate neosnovanim tvrdnjama o izbornoj krađi od strane Arapa, koji čine petinu stanovništva. Izborni zvaničnici su saopštili da istražuju potencijalne nepravilnosti, ali da nisu videli nikakve dokaze o prevari koja bi mogla da utiče na ishod glasanja.

Izraelska televizija Kanal 12 izvestila je u nedelju da policija i tužilaštvo istražuju da li su zvaničnici u Netanjahuovom kabinetu namerno podmetnuli informacije koje su pokrenule istragu o navodnoj kupovini glasova u arapskim zajednicama.