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Oružane snage Irana pomno prate kretanja stranih snaga nakon što je i treći američki nosač aviona "USS Teodor Ruzvelt" stigao na Bliski istok, izjavio je danas načelnik iranske vojske Amir Hatami.

On je poručio da će Iran na bilo koji "pogrešan potez Sjedinjenih Američkih Država i njihovih pomagača" odgovoriti "još razornije" i dodao da će im Teheran "održati lekciju" koja će poslužiti kao upozorenje ostalima, prenosi agencija Fars.

Tri američka nosača aviona na Bliskom istoku

Prethodno je Američka centralna komanda (CENTCOM) saopštila da se nosač "USS Teodor Ruzvelt" priključio nosačima "Džordž H. V. Buš" i "USS Džordž Vašington", koji su ranije raspoređeni na Bliskom istoku.

Tramp isključio Vensa iz mirovnih pregovora

Američki predsednik Donald Tramp nedavno je isključio američkog potpredsednika Džej Di Vensa iz mirovnih pregovora i na društvenim mrežama napisao da Vašingtonu više nije potreban sporazum sa Teheranom.

Američka vojska je nedavno demantovala pisanje izraelskih medija da se priprema za moguće obnavljanje vojnih operacija protiv Irana.