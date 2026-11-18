TRAMP I SI SE ZAGRLILI NA AERODROMU, KAKVA ČAST ZA PREDSEDNIKA AMERIKE! Kreće istorijska poseta Kini, sutra trilateralni sastanak na kojem će biti i Putin
Američki predsednik Donald Tramp stigao je u Šendžen, grad na jugoistoku Kine, u kojem je danas počeo dvodnevni samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC).
Sutra će, na marginama tog samita, biti održan trilateralni sastanak Si Đinpinga, Trampa i Vladimira Putina, prvi takav susret predsednika Kine, SAD i Rusije, za koji je Ministarstvo spoljnih poslova u Pekingu navelo da će uključivati razmenu "detaljnih stavova" o pitanjima vezanim za "globalni mir“.
Si prošao crvenim tepihom i došao do stepenica aviona
Na snimku s aerodroma u Šendženu vidi se da je Si prošao crvenim tepihom i došao do samih stepenica aviona u kojem se nalazi Tramp.
Američki predsednik je sišao niz stepenice i zagrlio predsednika Kine, nakon čega su krenuli ka limuzinama koje su ih čekale na pisti.
Tramp stigao u Šendžen, dočekao ga lično Si!
Trampov predsednički avion "Er fors uan" sleteo je na aerodrom u Šendženu, dočekao ga je lično kineski predsednik Si Đinping.
BBC navodi da su se građani tog kineskog grada rasporedili duž rute kojom će proći Trampova kolona vozila.
Pred njegov dolazak pojavilo se pitanje ko će dočekati Trampa na pisti.
Izbor kineskog zvaničnika koji će prvi pozdraviti predsednika SAD bio bi pokazatelj koliko Peking ceni njegovu posetu.
Tokom Trampove državne posete Kini u maju, kinesko rukovodstvo je poslalo potpredsednika Han Dženga da dočeka američkog predsednika na aerodromu.
Tokom Sijeve uzvratne državne posete SAD u septembru, Tramp je učinio nešto neuobičajeno i lično pozdravio predsednika Kine na pisti.
Britanski medijski servis navodi da bi Kina svakako želela da uzvrati na taj gest slanjem visokog člana Politibiroa Komunističke partije da dočeka Trampa.
Malo je verovatno da će Si lično otići na aerodrom s obzirom na gust raspored na samitu APEC.
Navodi se da bi Cai Ći, njegov šef kabineta, bio idealna zamena.
Cai je sinoć sačekao ruskog predsednika Vladimira Putina prilikom dolaska u Šendžen, tako da bi to omogućilo Pekingu da signalizira da podjednako ceni posete američkog i ruskog lidera.
Tramp poleteo za Šendžen nakon kratkog boravka u Manili
Američki predsednik Donald Tramp napustio je jutros Filipine nakon kratke posete prestonici Manili na samom kraju samita Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN).
Pored prisustva završnici tog samita, Tramp se u glavnom gradu Filipina sastao na dugom svečanom ručku sa predsednikom Ferdinandom Markosom Mlađim u palati Malakanjang, koja je bila raskošno ukrašena uoči božićmnih i novogodišnjih praznika.