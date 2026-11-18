Slušaj vest

Bivši američki predsednik Džo Bajden otkrio je kako je nasamo upozorio ruskog predsednika Vladimira Putina da će se Moskva suočiti sa ozbiljnim posledicama ukoliko napadne Ukrajinu, samo nekoliko meseci pre nego što su ruske snage pokrenule invaziju punog obima.

U odlomku iz svojih predstojećih memoara Obećaj mi, Ameriko, podeljenim sa listom Njuzvik, Bajden prepričava napet telefonski razgovor od 7. decembra 2021. godine, u kojem se direktno suprotstavio Putinu zbog gomilanja ruske vojske, upozoravajući da bi invazija pokrenula oštre sankcije Rusiji i američku vojnu pomoć Ukrajini.

Bajden piše da su do jeseni 2021. američke obaveštajne agencije otkrile dokaze o ruskim planovima za mnogo veću operaciju od upada u sporni region Donbasa.

Prema Bajdenovim rečima, obaveštajni podaci ukazivali su na to da Putin namerava da zauzme Ukrajinu i svrgne vladu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Kijevu. Međutim, kada se suočio sa tim planovima, Putin je odbacio zabrinutost i negirao da ima agresivne namere, piše Bajden.

"Bio je zagonetan, kao i obično. Ja nisam", piše Bajden o tom razgovoru. "Objasnio sam mu da će biti kažnjen oštrim sankcijama ako izvrši invaziju i da ćemo Ukrajini pružiti neophodnu pomoć da se odbrani".

Putin je, priseća se Bajden, jednostavno slegnuo ramenima i "tvrdio da je nevin, na način koji je bio iritantan i neuverljiv".

1/8 Vidi galeriju Džo Bajden održao poslednje predsedničko obraćanje iz Bele kuće Foto: AP Mandel Ngan, EPA Mandel Ngan Pool

Bajden se mučio da ubedi saveznike da deluju

Bajden je naveo da su obaveštajni podaci o Rusiji iz februara 2022. uključivali planove za razrađenu operaciju pod lažnom zastavom u "holivudskom" stilu, osmišljenu da izmisli opravdanje za invaziju. Međutim, Bajden kaže da se u početku mučio da ubedi druge vlade da se Rusija sprema za napad.

"Mesecima sam bio siguran da će Putin pokrenuti potpunu invaziju na Ukrajinu", piše on. "U početku nisam mogao nikoga da ubedim. Ni Evropljane. Ni zemlje NATO-a. Ni Ukrajinu".

Bajden u svojoj knjizi navodi nekoliko razloga za takav skepticizam. Nemačka je i dalje bila u velikoj meri zavisna od ruskih energenata, dok su neke evropske vlade oklevale da prodube svoje oslanjanje na Vašington nakon tenzija tokom predsedničkog mandata Donalda Trampa.

1/12 Vidi galeriju Ukrajina Rusija rat u Ukrajini Foto: STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOU/STATE EMERGENCY SERVICE, SERGEY KOZLOV/EPA

Ukrajinski zvaničnici su takođe strahovali da bi javno priznavanje mogućnosti rata moglo destabilizovati njihovu ekonomiju, piše on.

Bajden je na kraju odlučio da povuče neuobičajen potez i skine oznaku tajnosti sa obaveštajnih podataka o ruskim planovima, prihvatajući rizik da bi to moglo otkriti osetljive američke obaveštajne izvore i metode. On tu odluku suprotstavlja obaveštajnim propustima u vezi sa ratom u Iraku 2003. godine.

"Rat u Iraku svetu je nametnula administracija sa ispolitizovanim obaveštajnim podacima. Ali ovoga puta naš cilj nije bio da započnemo rat, već da ga sprečimo", piše on.

Bajdenova otvorena procena Putina

U memoarima Bajden prikazuje Putina kao hirovitog autoritarca odlučnog da spreči Ukrajinu da postane prosperitetna demokratija van kontrole Moskve, prisećajući se napetih i često neprijatnih susreta sa ruskim liderom.

Bajden tvrdi da je Putin potencijalni ekonomski i demokratski uspeh Ukrajine video kao pretnju sopstvenom opstanku na vlasti.

"Radilo se o tome da bi uspeh Ukrajine kao prave demokratije, sa ekonomijom u procvatu, naterao Ruse da uvide sopstveno siromaštvo i nedostatak prilika", piše Bajden.

"To je bilo neprihvatljivo za lidera čiji je nedostatak mašte zahtevao da svom narodu blokira svako saznanje o uspešnom Zapadu".

1/5 Vidi galeriju Govor ruskog predsednika Vladimira Putina na poslovnom forumu u okviru samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u kineskom gradu Šendženu Foto: NG HAN GUAN / POOL/AP POOL, Ng Han Guan/Pool AP

Bajden je takođe ponudio otvoren prikaz svojih ličnih susreta sa Putinom, opisujući ruskog predsednika kao namerno omalovažavajućeg i sklonog kašnjenju na sastanke.

Prisećajući se jednog ranijeg susreta, Bajden piše da je Putin voleo da se zavaljuje u stolici na sastancima, "glumeći ravnodušnost, poput tinejdžera kojem je upravo rečeno da ne može da gleda svoju omiljenu emisiju".

Putin je takođe bio poznat po tome što je terao svetske lidere da ga čekaju, piše Bajden. Odlučan da ne učestvuje u toj igri, Bajden je namerno odlagao sopstveni dolazak sve dok nije bio siguran da je ruski predsednik već stigao.

"Ne vidim nikakvu dušu tu unutra"

Tokom jedne druge razmene reči, Putin se hvalio samom veličinom Rusije, ističući da se zemlja prostire kroz osam vremenskih zona.

Bajden je odgovorio oštrom šalom o klimatskim promenama: "Da, i sve se tope". Aludirao je na nagli porast temperatura u Sibiru i otapanje permafrosta, čime se u atmosferu oslobađa metan.

Opisujući atmosferu nakon sastanka, Bajden piše: "Nešto u Putinovom osornom tonu govorilo mi je da će to biti hladna zima".

Na jednom drugom napetom sastanku, ovoga puta dok je Bajden bio potpredsednik u administraciji Baraka Obame, naveo je da je uhvatio Putina za ramena, pogledao ga u oči i rekao mu: "Ne vidim nikakvu dušu tu unutra".