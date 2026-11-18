TRAMP I PUTIN OČI U OČI PRE SASTANKA SA SIJEM! Pomoćnik šefa Kremlja otkrio gde bi mogli da se prvo sretnu "Mogu da sede, a mogu i da stoje licem u lice" (FOTO)
Jurij Ušakov, viši pomoćnik ruskog predsdnika Vladimira Putina, kazao je da bi šef Kremlja i američki predsednik Donald Tramp, osim što sutra imaju trilateralni sastanak u Šendženu sa kineskim predsednikom Si Đinpingom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), mogli da se sastanu i na svečanoj večeri koja se za večeras po lokalnom vremenu organizuje za lidere zemalja učesnica.
- A definitivno će se sastati sutra - kazao je Ušakov za rusku državnu televiziju, prenosi BBC.
On je dodao da će se Putin i Tramp sutra sastati "i tokom plenarne sednice samita APEC i odmah nakon njegovog završetka".
- Lideri će se sastati, verujte mi, i vodiće suštinski razgovor, bez obzira gde sede – u foteljama, na stolicama ili tabureima – ili stoje licem u lice, gledajući se u oči. Sastanak će se održati. Naš predsednik i predsednik SAD će se sastati nekoliko puta tokom samita - rekao je Ušakov.
On je takođe nagovestio da bi se sastanak Putina i Trampa mogao da se održi na marginama samita, bez prisustva velikih delegacija.
Tramp je danas stigao u Šendžen, gde ga je na aerodromu lično dočekao Si, što kineski predsednik nikada nije učinio ni za jednog stranog gosta.
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)