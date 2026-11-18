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Jurij Ušakov, viši pomoćnik ruskog predsdnika Vladimira Putina, kazao je da bi šef Kremlja i američki predsednik Donald Tramp, osim što sutra imaju trilateralni sastanak u Šendženu sa kineskim predsednikom Si Đinpingom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), mogli da se sastanu i na svečanoj večeri koja se za večeras po lokalnom vremenu organizuje za lidere zemalja učesnica.

- A definitivno će se sastati sutra - kazao je Ušakov za rusku državnu televiziju, prenosi BBC.

On je dodao da će se Putin i Tramp sutra sastati "i tokom plenarne sednice samita APEC i odmah nakon njegovog završetka".

Jurij Ušakov Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

- Lideri će se sastati, verujte mi, i vodiće suštinski razgovor, bez obzira gde sede – u foteljama, na stolicama ili tabureima – ili stoje licem u lice, gledajući se u oči. Sastanak će se održati. Naš predsednik i predsednik SAD će se sastati nekoliko puta tokom samita - rekao je Ušakov.

1/40 Vidi galeriju Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

On je takođe nagovestio da bi se sastanak Putina i Trampa mogao da se održi na marginama samita, bez prisustva velikih delegacija.

1/9 Vidi galeriju Kineski predsednik Si Đinping dočekao američkog predsednika Donalda Trampa na aerodromu u Šendženu, gde se održava samit APEC Foto: Mark Schiefelbein/AP, MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Tramp je danas stigao u Šendžen, gde ga je na aerodromu lično dočekao Si, što kineski predsednik nikada nije učinio ni za jednog stranog gosta.