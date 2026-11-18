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Kanada je najavila novi paket vojne pomoći za Ukrajinu koji obuhvata dodatna sredstva za nabavku municije, kapacitete protivvazdušne odbrane, opremu za nadzor i zalihe za ukrajinske trupe.

Kanadski ministar odbrane Dejvid Mekginti najavio je ovaj paket u sredu, 18. novembra, nakon 37. sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, poznatije kao Ramštajn format, u Briselu.

Municija, sistemi PVO i zimska oprema

Paket uključuje dodatnih 45 miliona kanadskih dolara (31 milion američkih dolara) za inicijativu za nabavku municije koju predvodi Češka, čime ukupna sredstva koja je Kanada izdvojila za ovaj program premašuju 500 miliona kanadskih dolara (356 miliona američkih dolara).

Sredstva će podržati nabavku prioritetne municije dugog dometa i ključnih sistema protivvazdušne odbrane, uključujući rakete AIM-7, R-73 i R-27.

Prema navodima kanadskog Ministarstva nacionalne odbrane, ove zalihe će pomoći Ukrajini da zaštiti svoje gradove, vojno osoblje i kritičnu infrastrukturu od ruskih vazdušnih napada.

Kanada će takođe obezbediti do 1,6 miliona komada municije kalibra 20 mm iz svojih vojnih rezervi. Ova municija će pomoći ukrajinskim snagama u suprotstavljanju ruskim jurišnim dronovima i odbrani položaja na liniji fronta.

Predsednik Volodimir Zelenski ranije je izjavio da kijevski lovci F-16 intenzivno koriste municiju od 20 mm za obaranje dolazećih dronova na mlazni pogon i apelovao na dodatne isporuke usled smanjenja zaliha.

1/9 Vidi galeriju Vučić i Zelenski na sastanku u Palati Srbija Foto: Nemanja Nikolić

Još 80 miliona kanadskih dolara (56 miliona američkih dolara) biće usmereno na napredne senzorske sisteme MX-15D koje proizvodi kanadska odbrambena kompanija WESCAM. Ovi elektro-optički i infracrveni sistemi podržaće inicijative protivvazdušne odbrane predvođene SAD i ojačati sposobnost Ukrajine da otkrije i suzbije pretnje od raketa i dronova, saopštila je Otava.

Paket pomoći takođe obuhvata 30 miliona kanadskih dolara (21 milion američkih dolara) za zimsku odeću i opremu za ukrajinsku vojsku. Zalihe će uključivati vodootpornu obuću, zimske jakne, termo-veš, vreće za spavanje i opremu za bivakovanje kako bi se trupama pomoglo da deluju u hladnim i vlažnim uslovima.

Pored toga, Kanada će obezbediti oko 250.000 pojedinačnih paketa obroka za ukrajinsko vojno osoblje raspoređeno u oblastima gde je pristup lokalnim zalihama hrane ograničen.

Od početka ruske invazije u punom obimu 2022. godine, Otava je izdvojila više od 8,5 milijardi kanadskih dolara (6 milijardi američkih dolara) vojne pomoći Ukrajini.

Dodatna podrška evropskih saveznika

Ova najava dolazi usred šireg kruga obećanja o vojnoj podršci datih tokom sastanka u Briselu.

Nemačka i Norveška su najavile zajedničku inicijativu, pri čemu je svaka izdvojila po 300 miliona američkih dolara za NATO-ovu Listu prioritetnih zahteva Ukrajine (PURL), kako bi se finansirala kupovina oružja američke proizvodnje za Ukrajinu.