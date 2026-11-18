DRAMA NA NEBU IZNAD MOLDAVIJE! Kišinjev privremeno zatvorio šest kontrolnih punktova na granici sa Ukrajinom zbog ruskih dronova
- Moldavija je zbog dronova u svom vazdušnom prostoru na nekoliko sati zatvorila šest kontrolnih punktova na granici sa Ukrajinom.
- Zatvoreni su prelazi Oknica, Ataki, Ungur, Bričeni, Grimankauc i Klokušna, iz bezbednosnih razloga.
- Vlasti prate situaciju i upozoravaju građane da ne prilaze sumnjivim predmetima ili ostacima drona.
Zbog pojave dronova u vazdušnom prostoru Moldavije tokom ruskog masovnog napada na Ukrajinu, Moldavija je sinoć na nekoliko sati obustavila rad na šest kontrolnih punktova na granici sa Ukrajinom, saopštili su granična policija i carinska služba te zemlje.
Iz bezbednosnih razloga bili su zatvoreni kontrolni punktovi Oknica, Ataki, Ungur, Bričeni, Grimankauc i Klokušna, prenosi portal Newsmaker.
Vlasti su saopštile da nastavljaju da prate situaciju i pozvale su građane da ne prilaze sumnjivim predmetima ili eventualnim ostacima drona.
Policija u Moldaviji je ranije juče dobila nekoliko prijava o padu drona i eksplozijama u opštini Kišinjev, kao i u okruzima Orhej i Florešti.
Moldavija je juče zabeležila dva kršenja vazdušnog prostora.
Prema Ministarstvu odbrane, dron "geran-2" je dva puta preleteo vazdušni prostor zemlje, a zatim je prijavljen dron "šahed" koji je leteo ka sektoru Botanika u Kišinjevu, zbog čega je više sati bio zatvoren vazdušni prostor zemlje.
(Kurir.rs/Tanjug)