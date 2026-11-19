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Evropska komisija osnovala je u sredu Kancelariju za sankcije EU kako bi objedinila stručnost Komisije u celom ciklusu sankcija, od osmišljavanja politike do implementacije, sprovođenja i sprečavanja zaobilaženja sankcija, ukljujučujući angažovanje trećih zemalja.

Komisija je imenovala Larsa Danijelsona za međunarodnog specijalnog izaslanika za sprovođenje sankcija EU.

Novi pristup Komisije obezbediće koordinaciju sankcija EU između članica Unije i trećih zemalja i biće relevantan za sve režime sankcija, posebno za Rusiju i Belorusiju, ali i Iran, Severnu Koreju, Siriju, kao i hibridni i organizovani kriminal.

Tako će se bržim smernicama, deljenjem podataka i ekonomskim i tehničkim analizama obezbediti usklađena primena i sprovođenje sankcija, saopštila je Komisija.

Komisija je navela da su ruska agresija na Ukrajinu i odgovor EU preoblikovali sankcije u spoljnopolitički alat i ključni instrument odgovora Unije na međunarodne izazove. Takođe je istaknut ključni značaj jačanja kapaciteta za dizajniranje i sprovođenje sankcija.

Šefica Komisije Ursula fon der Lajen rekla je da sankcije, da bi bile efikasne, moraju potpuno da se primenjuju i da osnivanje Kancelarije treba da obezbedi efekte svih režima sankcija EU.

Ursula fon der Lajen Foto: RONALD WITTEK/EPA

Obim i kompleksnost sankcija, kako je navela Komisija, ukazuju i na potrebu za jačom koodinacijom, bližom saradnjom članica i većim angažovanjem međunarodnih partnera.

Kancelarija za sankcije biće uspostavljena u okviru Generalnog sekretarijata, a političku odgovornost za nju imaće evrokomesarka za finansijske usluge Marija Luiš Albukerki.

Glavni posao nove Kancelarije biće podrška izaslaniku za sankcije Danijelsonu koji će imati ključnu ulogu u naporima EU da spreči zaobilaženje sankcija i za saradnju sa partnerskim zemljama.

Danijelson, karijerni švedski diplomata, dužnost će preuzeti 6. februara sledeće godine, kada se završi mandat aktuelnog izaslanika Dejvida O'Salivena.

Evrokomesarka Albukerki istakla je da će nova kancelarija ojačati koordunaciju i obezbediti stručnost iz različitih politika radi koherentnijeg pristupa sankcijama.

"Tesno sarađujući sa članicama i međunarodnim partnerima ojačaćemo sprovođenje, 'zatvoriti rupe' i sprečiti izbegavanje. Snažniji, koordinisaniji evropski pristup učiniće sankcije efikasnijim a naše spoljno delovanje kredibilnijim", rekla je Albukerki.