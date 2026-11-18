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Najmanje osam osoba je poginulo, a više desetina je povređeno nakon što je autobus probio zaštitnu ogradu pored puta i survao se u klisuru duboku oko 100 metara.

Spasilačke ekipe hitno su upućene na mesto nesreće u okrugu Tehri Garval, u indijskoj saveznoj državi Utarakand, gde su u ranim jutarnjim satima izvlačile preživele iz olupine autobusa.

1/5 Vidi galeriju Autobuska nesreća u Indiji Foto: Printscreen/X

Autobus je saobraćao na relaciji Haridvar-Džoši Mat, kada je oko pet sati ujutru po lokalnom vremenu sleteo sa puta. Sedam putnika poginulo je na licu mesta, dok je osma osoba podlegla povredama u bolnici AIIMS u Rišikešu.

Prema navodima zvaničnika, iz autobusa je izvučeno još 26 putnika, koji su na nosilima prebačeni do ambulantnih vozila i potom transportovani u bolnicu.

Načelnik policijske stanice, izjavio je da je vozač izgubio kontrolu nad autobusom u blizini mesta Gular, nakon čega je vozilo probilo zaštitnu ogradu i survalo se u provaliju.

U akciji spasavanja učestvovale su regionalne jedinice Državnih snaga za odgovor na katastrofe (SDRF), policija i druge hitne službe.

Zvaničnici su saopštili da je 17 povređenih putnika zbrinuto u bolnici AIIMS u Rišikešu, dok se još devet nalazi na lečenju u državnoj bolnici u istom gradu. Sedam tela izvučeno je iz smrskanog autobusa i preneto do puta, odakle su prevezena u bolnicu.

Glavni ministar savezne države Utarakand, posetio je bolnicu AIIMS kako bi se informisao o zdravstvenom stanju povređenih. Izrazio je žaljenje zbog tragedije i uputio saučešće porodicama stradalih.

U saopštenju je naveo da je nadležnim službama naložio da povređenima obezbede odgovarajuću medicinsku pomoć, kao i svu neophodnu podršku porodicama i drugim osobama pogođenim nesrećom.

Indija je među zemljama sa najvećim brojem poginulih u saobraćajnim nesrećama

Indijaima jednu od najviših stopa smrtnosti u saobraćajnim nesrećama na svetu, a među glavnim uzrocima navode se neodgovorna vožnja, loše održavani putevi i zastarela vozila.

Ova nesreća dogodila se samo nekoliko dana nakon što je autobus prepun učenika, koji se navodno kretao velikom brzinom, udario u kamion sa kontejnerom u blizini Nacionalnog parka Kaziranga u Indiji.

U toj nesreći poginule su najmanje 24 osobe, dok je još 11 povređeno. Među stradalima su bili i deca i vozač autobusa.