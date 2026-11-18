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Zemljotres magnitude 5,7 stepeni po Rihteru koji je pogodio seizmičku zonu Vrančea u noći između utorka i srede, 18. novembra 2026. godine, zabeležile su brojne nadzorne kamere širom Rumunije.

Objavljeni snimci prikazuju kako se potres osetio u stanovima, na parkinzima i javnim mestima u nekoliko gradova.

Nakon zemljotresa, koji se dogodio tokom noći, mnogi građani Rumunije pregledali su snimke nadzornih kamera kako bi videli šta su one zabeležile u trenutku potresa, oko 2:50 časova.

Prema podacima Nacionalnog instituta za istraživanje i razvoj fizike Zemlje (INCDFP), zemljotres se dogodio u 2:48 sati i 55 sekundi, u okrugu Vranča, na dubini od 120,8 kilometara.

Seizmički talas osetio se u brojnim mestima širom zemlje, uključujući Bukurešt, ali i u Moldaviji. Nekoliko sati nakon zemljotresa, na društvenim mrežama počeli su da se pojavljuju snimci sa nadzornih kamera i video-zapisi koje su napravili stanovnici područja u kojima se potres osetio.

Jedan od snimaka objavljenih nakon zemljotresa zabeležen je u jednom stanu u Bukureštu. Na njemu se vidi trenutak kada stan počinje da se trese, dok mačka, uplašena zbog podrhtavanja, reaguje na seizmičke pokrete.

Zabeležena je i scena sa aerodroma u Bukureštu, gde su ljudi uspaničeno ustajali sa svojih mesta na terminalima.



Jaši: Automobili se pomerali na parkingu



Na snimku iz grada Jašija koji je objavio list "Ziarul de Iași" vidi se kako kamera počinje da se trese tokom zemljotresa, dok se parkirani automobili pomeraju usled vibracija. Snimak beleži trenutak kada su seizmički talasi stigli do ovog grada, koji se nalazi na znatnoj udaljenosti od epicentra zemljotresa.



Buzau: Nadzorna kamera zabeležila tutnjavu zemljotresa



Snimak iz Buzaua zabeležio je ne samo podrhtavanje izazvano zemljotresom već i zvuk koji je pratio potres.

Na snimku koji je objavio portal "Reporter Buzoian" čuje se tutnjava, nakon koje sledi snažan prasak, dok se nadzorna kamera pomera. Ubrzo potom u pozadini se čuju psi koji laju.

Rumunska televizija (TVR) takođe je objavila snimke zemljotresa iz nekoliko gradova. Među njima su i kadrovi koje je zabeležila kamera na Trgu Unije u Jašiju. Ovaj snimak deo je niza video-zapisa koji su se pojavili u prvim satima nakon potresa.

Još jedan snimak nastao je u stanu u Jašiju, tačnije u kuhinji, a objavio ga je portal "Ora de Iași".

Iz Galaca dolazi još jedan snimak iz stana, koji su zabeležili Aleksandru Đorđe i Sebastijan Aleksandru.