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Potpredsednik SAD, Džej Di Vens oglasio se povodom glasina o mogućem katastrofalnom nestanku struje širom Amerike, uključujući spekulacije o čak 90-dnevnom prekidu snabdevanja električnom energijom.

Vens je u intervjuu za "Foks njuz", emitovanom 16. novembra, rekao da građani ne treba da paniče, grade bunkere ili gomilaju zalihe hrane i vode.

- Ne vidimo da se približava bilo kakva kriza - poručio je Vens, ali je istovremeno naglasio da država mora biti spremna za najgore scenarije.

1/6 Vidi galeriju Američki potpredsednik Džej Di Vens na pregovorima s Iranom u Burgenštoku u Švajcarskoj Foto: Fabrice Coffrini/Keystone, FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE, Urs Flueeler/Pool Keystone

Njegove izjave usledile su nakon niza tehničkih problema koji su pogodili različite sisteme, uključujući prekide u radu Majkrosoftovih servisa i obustavu poletanja aviona širom SAD zbog problema u komunikacionom sistemu.

Glasine o 90-dnevnom nestanku struje dodatno su se proširile društvenim mrežama, a pojedini korisnici povezivali su ih sa planiranim testiranjem američkog sistema za hitno uzbunjivanje stanovništva.